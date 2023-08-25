В Тюмени арестованы два высокопоставленных полицейских за избиение человека в лесу

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Речь идет о начальнике отдела уголовного розыска МО МВД России Ишимский Завьялове Владимире и заместителе начальника полиции по оперативной работе МО МВД России Ишимский Суворове Викторе.
Источник 72.RU сообщает о том, что им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия.
Инцидент произошел в мае 2022 года, как считает следствие Завьялов и Суворов избивали человека в рамках своей служебной деятельности. Далее, предположительно, они увезли пострадавшего в лес и продолжили насилие над ним.
Полицейских задержали 22 августа 2023 года, суд постановил поместить их под домашний арест до 14 октября 2023 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (пункт а, часть 3) о превышении должностных полномочий с применением насилия.