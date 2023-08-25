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Posted 25 августа, 14:59

Published 25 августа, 14:59

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

В транспортно-логистическом блоке ОАО «РЖД» готовы к новым совместным проектам

В транспортно-логистическом блоке ОАО «РЖД» готовы к новым совместным проектам

25 августа 2023, 14:59
Фото: piqsels.com
Согласно заявлению Олега Белозерова, гендиректора, председателя правления ОАО «РЖД», сделанному на церемонии закрытия V конференции транспортно-логистического блока компании, руководство готово к модернизации блока и внедрению новых идей.

Кроме того, глава РЖД заявил о готовности к укреплению и расширению связей с грузоотправителями, операторами, регуляторами и различными видами транспорта, отметив, что стабильность положения компании в сфере грузоперевозок сохраняется. Он рассказал об активном участии РЖД в формировании новой конфигурации мировой системы логистики — как в широтных, так и в меридианных направлениях.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, перед российскими компаниями поставлена задача по укреплению технологической независимости, в частности — в транспортной сфере. Транспортная отрасль имеет большое значение для страны, обеспечивая связь между регионами. Глава Северной столицы пожелал ОАО «РЖД» успехов в решении этой задачи и выразил компании благодарность за то внимание, которое уделяется воспитанию молодых профессионалов.

В этом году в Санкт-Петербурге 23–25 августа проходила V конференция транспортно-логистического блока ОАО «РЖД». В ходе мероприятия была проведена панельная дискуссия «Новая логистика для новой экономики», участниками которой стали руководители ОАО «РЖД» и топовых российских транспортно-логистических компаний. Помимо этого, в ходе конференции была затронута актуальная тема развития международных транспортных коридоров.

В завершение мероприятия по итогам конкурса молодых специалистов, выдвинувших новые рационализаторские предложения для повышения эффективности работы транспортно-логистического блока РЖД, были выбраны лауреаты — авторы лучших проектов.

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