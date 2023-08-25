В транспортно-логистическом блоке ОАО «РЖД» готовы к новым совместным проектам

Кроме того, глава РЖД заявил о готовности к укреплению и расширению связей с грузоотправителями, операторами, регуляторами и различными видами транспорта, отметив, что стабильность положения компании в сфере грузоперевозок сохраняется. Он рассказал об активном участии РЖД в формировании новой конфигурации мировой системы логистики — как в широтных, так и в меридианных направлениях.