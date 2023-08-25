В Тобольске запущено строительство завода по производству полипропилена

Работа завода увеличит глубину переработки углеводородного сырья. Предполагается, что предприятие создаст ещё около 2 тысяч рабочих в смежных отраслях. Ежегодные поступления в бюджет составит почти 10 млрд рублей. Это позволит сделать российский рынок полипропилена из дефицитного профицитным. Запуск производства на новом заводе запланирован на 2027 год.