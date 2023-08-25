В Тобольске запущено строительство завода по производству полипропилена

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
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Updated Сегодня, 14:57
Эксперты полагают, что новое производство позволит создать несколько сотен новых высокотехнологичных рабочих мест и обеспечит дополнительные пострупления средств в бюджет. Производственный комплекс будет выпускать полипропилен и другую нефтегазохимическую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Здесь используется СПГ.
25 августа была установлена первая свая в основание нового завода. На мероприятии присутствовал Министр энергетики РФ Николай Шульгин. Это уже третий этап развития полимерного направления нефтегазохимии в Тобольске.
Работа завода увеличит глубину переработки углеводородного сырья. Предполагается, что предприятие создаст ещё около 2 тысяч рабочих в смежных отраслях. Ежегодные поступления в бюджет составит почти 10 млрд рублей. Это позволит сделать российский рынок полипропилена из дефицитного профицитным. Запуск производства на новом заводе запланирован на 2027 год.
Тюменские производства развиваются и в Боровском индустриальном парке около Тюмени. Фабрика O'Keich, планирует начать производство бисквитов в индивидуальной упаковке, изображающей Чебурашку. Предполагается, что эти бисквиты смогут конкурировать с продуктом американской компании Mondelez International