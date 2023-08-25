В Тобольске появился мемориал Евгению Пригожину

Ранее «Наш Город» писал, что самолет, в списках пассажиров которых значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту судна находились 10 человек, в том числе 3 членов экипажа. Все они погибли. В настоящее время ни одно из тел погибших в авиакатастрофе самолета Евгения Пригожина пока не опознано.