В Тобольске появился мемориал Евгению Пригожину

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Тоболяки установили на танке флаг ЧВК и портреты Пригожина и командира Дмитрия Уткина, принесли цветы. Таким образом, бойцы отдали дань памяти погибшим руководителям ЧВК «Вагнер», а также членам их команды.
Стихийный мемориал Пригожину и Уткину также появился в поселке Московский под Тюменью, рядом с последним офисом ЧВК «Вагнер».
Отметим, накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Тверской области. Президент отметил, что Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым.
«„Вагнер» внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем», — подчеркнул Путин.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для России.
«Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что самолет, в списках пассажиров которых значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту судна находились 10 человек, в том числе 3 членов экипажа. Все они погибли. В настоящее время ни одно из тел погибших в авиакатастрофе самолета Евгения Пригожина пока не опознано.