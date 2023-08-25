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В Тобольске появился мемориал Евгению Пригожину

В Тобольске появился мемориал Евгению Пригожину

25 августа 2023, 04:16
Фото: Типичный Тобольск
В Тобольске бойцы ЧВК «Вагнер» организовали стихийных мемориал Евгению Пригожину. Его устроили у Танка Т-72М в сквере 8 микрорайона.
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Тюмень

Тоболяки установили на танке флаг ЧВК и портреты Пригожина и командира Дмитрия Уткина, принесли цветы. Таким образом, бойцы отдали дань памяти погибшим руководителям ЧВК «Вагнер», а также членам их команды.

Стихийный мемориал Пригожину и Уткину также появился в поселке Московский под Тюменью, рядом с последним офисом ЧВК «Вагнер».

Видео: ЧС Тюмень

Отметим, накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Тверской области. Президент отметил, что Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым.

«„Вагнер» внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем», — подчеркнул Путин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для России.

«Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО. И эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Евгения Викторовича», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Ранее «Наш Город» писал, что самолет, в списках пассажиров которых значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту судна находились 10 человек, в том числе 3 членов экипажа. Все они погибли. В настоящее время ни одно из тел погибших в авиакатастрофе самолета Евгения Пригожина пока не опознано.

#Общество#Видео#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Мемориал#СВО#ЧВК "Вагнер"
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