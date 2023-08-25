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У самолета, летевшего из Москвы в Тюмень, сломался двигатель

У самолета, летевшего из Москвы в Тюмень, сломался двигатель

25 августа 2023, 06:32
Фото: 1MI
У самолета авиакомпании «Россия», следующего по маршруту Москва — Тюмень, отказал реверс. Инцидент произошел в четверг вечером после посадки в тюменском Рощино, передает тг-канал AVIAINCIDENT.
Сюжет
Тюмень

Во время ЧП никто не пострадал. Однако поломка сказалась на вечернем вылете из Тюмени в Москву. Борт отправился в столицу России почти на два часа позже времени, указанного в расписании — в 21:42 вместо 19:55.

Самолет Тюмень — Москва не смог приземлиться во Внуково из-за введенных ограничений
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Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник, 21 августа, из-за атаки украинских беспилотников было временно закрыто воздушное пространство над Москвой. Из-за ограничений на полеты и вылеты было задержано на час прибытие самолетов из московских аэропортов в Рощино.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Рощино#Самолеты
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