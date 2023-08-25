У самолета, летевшего из Москвы в Тюмень, сломался двигатель

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 07:06
Во время ЧП никто не пострадал. Однако поломка сказалась на вечернем вылете из Тюмени в Москву. Борт отправился в столицу России почти на два часа позже времени, указанного в расписании — в 21:42 вместо 19:55.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник, 21 августа, из-за атаки украинских беспилотников было временно закрыто воздушное пространство над Москвой. Из-за ограничений на полеты и вылеты было задержано на час прибытие самолетов из московских аэропортов в Рощино.