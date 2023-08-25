nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Тюменцы в сентябре не смогут купить алкоголь в магазинах

Тюменцы в сентябре не смогут купить алкоголь в магазинах

25 августа 2023, 04:38
Фото: 1MI
В Тюмени в сентябре запретят продажу алкоголя. Спиртные напитки жители и гости областной столицы не смогут приобрести в магазинах в День знаний, 1 сентября с 8:00 утра до 21:00.
Сюжет
Тюмень

Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Тюмени. В документе указано, что запрет на продажу спиртных напитков не распространяется на заведения общепита — рестораны, бары и кафе, магазины беспошлинной торговли.

В следующий раз запрет на продажу спиртных напитков в рознице будет действовать в Тюмени в День народного единства, 4 ноября.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осенью подорожают импортные алкогольные напитки. Из-за роста курса валют цены на алкоголь вырастут на 10%.

Читайте также:
В Тобольске появился мемориал Евгению ПригожинуТюменская «дочка» «Роснефти» заплатит более 100 миллионов рублей за разлив нефтиТюмень вошла в топ-10 рейтинга конкурентоспособности школ России
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#День знаний#Школьники#Новости тюмени#Продажа алкоголя
Подпишитесь
Тюменский ученый назвал виновников загрязнения Туры: «Вода становится мертвой»
Вчера, 05:31
Тюменец втайне от мамы уехал на СВО, его уже месяц ищут родные
Вчера, 12:28
В Тюмени закрывается известный «максимовский» ресторан
Вчера, 06:02
В Тюмени владелица пункта Wildberries прокляла свою сотрудницу
Вчера, 08:11
Психолог назвала тюменцам ТОП-3 тем, которые никогда не стоит обсуждать с друзьями
Вчера, 09:08
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 августа
Сегодня, 02:20