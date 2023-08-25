Тюменцы в сентябре не смогут купить алкоголь в магазинах

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Тюмени. В документе указано, что запрет на продажу спиртных напитков не распространяется на заведения общепита — рестораны, бары и кафе, магазины беспошлинной торговли.
В следующий раз запрет на продажу спиртных напитков в рознице будет действовать в Тюмени в День народного единства, 4 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осенью подорожают импортные алкогольные напитки. Из-за роста курса валют цены на алкоголь вырастут на 10%.