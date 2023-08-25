Тюменцы тратят на ювелирные изделия меньше всех в УрФО

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:19
Согласно данным аналитического центра ювелирной сети Sokolov, оборот ювелирного рынка в Тюменской области в первом полугодии 2023 года вырос на 8%, а средний чек увеличился на 10%. Однако по общим объемам продаж регион занимает чуть ли не самые низкие позиции среди соседей в УрФО. Об этом пишет РБК Тюмень.
За первое полугодие 2023 года в Тюмени количество покупок ювелирных украшений, сделанных мужчинами, выросло в 2,4 раза. Самыми популярными изделиями были кольца (37%), серьги (29%) и подвески (11%). Большинство продаж (62%) приходится на серебряные изделия, затем идут украшения из красного золота (24%) и из белого золота (11%).
Общая сумма потраченных жителями Тюменской области на ювелирные изделия составила 1,64 млрд рублей, что принесло региону четвертое место по обороту в Уральском федеральном округе и двадцать первое место в общероссийском рейтинге.
Наибольший объем продаж в УрФО отмечен в Свердловской области, где потратили 3,6 млрд рублей на ювелирные украшения. На втором месте Челябинская область (2,51 млрд рублей), а на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ (1,81 млрд рублей). Самый низкий объем рынка в УрФО относится к Курганской области — 417,56 млн рублей.
Средний чек на ювелирные украшения в Тюмени является одним из самых низких в УрФО (пятое место из шести) и даже в целом по стране (69 место). Жители Тюмени тратят в среднем 5 295 рублей на покупку ювелирных изделий. В сравнении с Россией, средний чек на ювелирные изделия составляет 7 100 рублей и колеблется от 1,5 тысячи до 14,4 тысяч рублей.
Лидером по среднему чеку в УрФО стал Ямало-Ненецкий автономный округ (8 375 рублей), на втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ (7 613 рублей). Наименьшие траты на ювелирные украшения в УрФО отмечены в Курганской области (5 079 рублей).
Не остается без внимание и «кадровый провал», который произошел в конце прошлого года в сфере продаж ювелирных изделий. В январе 2023 года количество «ювелирных» вакансий составило 40 штук, что на 15%, чем на аналогичный период прошлого года. По мимо этого, с начала года отсутствие возможности применять упрощенную систему налогообложения или патент также сказывается на производителях и продавцах.
Ранее сообщалось, что Тюмень заняла второе место по продаже обручальных колец, уступив первенство Москве.