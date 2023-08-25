Тюменцы тратят на ювелирные изделия меньше всех в УрФО

Не остается без внимание и «кадровый провал», который произошел в конце прошлого года в сфере продаж ювелирных изделий. В январе 2023 года количество «ювелирных» вакансий составило 40 штук, что на 15%, чем на аналогичный период прошлого года. По мимо этого, с начала года отсутствие возможности применять упрощенную систему налогообложения или патент также сказывается на производителях и продавцах.