Тюменский подросток заказал такси, чтобы незаметно отправить посылкой наркотики

В Тюмени будут судить 17-летнего парня, который посылкой пытался отправить наркотики. Как сообщили в региональной прокуратуре, в начале июля 2023 года молодой человек купил в интернете около 2 гр. мефедрона и 1,09 гр производственого N-метилэфедрона.