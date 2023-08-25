Тюменский подросток заказал такси, чтобы незаметно отправить посылкой наркотики

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В Тюмени будут судить 17-летнего парня, который посылкой пытался отправить наркотики. Как сообщили в региональной прокуратуре, в начале июля 2023 года молодой человек купил в интернете около 2 гр. мефедрона и 1,09 гр производственого N-метилэфедрона.
Получив заказ, тюменец вызвал водителя такси, чтобы тот передал посылку. Юноша спрятал наркотики в коробку из-под электронной сигареты и передал автомобилисту. Таксист заподозрил неладное, открыл коробку и, осознав, что в ней находится неизвестное вещество, позвонил в полицию.
Стражи порядка забрали коробку с наркотиками. В прокуратуре сообщили, что дело отправили в Ленинский суд для рассмотрения.