Тюменские врачи сообщили о состоянии мальчиков, которые выжили в смертельном ДТП

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В аварии погибли их родители и три сестры. Мальчики находятся в ОКБ №2 Тюмени.
«Один пациент находится в профильном отделении. Состояние: средней степени тяжести. Другой находится в отделении реанимации Состояние: тяжелое», — сообщили «Нашему городу» представители депздрава.
Смертельное ДТП произошло 14 августа на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Внедорожник Infiniti, водитель которого не справился с управлением, въехал в грузовик Volvo. Легковушку разорвало на две части, машина восстановлению не подлежит.