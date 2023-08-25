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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Тюменские врачи сообщили о состоянии мальчиков, которые выжили в смертельном ДТП

Тюменские врачи сообщили о состоянии мальчиков, которые выжили в смертельном ДТП

25 августа 2023, 11:04
Фото: 1MI
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья одного из мальчиков, который выжил в ДТП под Тобольском.

В аварии погибли их родители и три сестры. Мальчики находятся в ОКБ №2 Тюмени.

«Один пациент находится в профильном отделении. Состояние: средней степени тяжести. Другой находится в отделении реанимации Состояние: тяжелое», — сообщили «Нашему городу» представители депздрава.

Смертельное ДТП произошло 14 августа на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Внедорожник Infiniti, водитель которого не справился с управлением, въехал в грузовик Volvo. Легковушку разорвало на две части, машина восстановлению не подлежит.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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