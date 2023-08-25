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Тюменские школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены

Тюменские школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены

25 августа 2023, 07:34
Фото: 1MI
В Тюменской области с 1 сентября для школьников и студентов будет действовать 50-процентная скидка на проезд в пригородных поездах на территории Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО-Югры.
Сюжет
Тюмень

Приобрести билет на электричку по выгодной цене тюменцы смогут при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения или студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год. Также оформить льготный билет можно в пригородной кассе и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Скидки на проезд будут действовать до 24 июня 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году по междугородним маршрутам начнут курсировать новые электропоезда. Первый поезд вместимостью порядка 600 пассажиров в регион уже прибыл.

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