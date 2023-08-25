Тюменские школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены

Приобрести билет на электричку по выгодной цене тюменцы смогут при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения или студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год. Также оформить льготный билет можно в пригородной кассе и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».