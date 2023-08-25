Тюменские школьники и студенты смогут ездить на электричках за полцены

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Приобрести билет на электричку по выгодной цене тюменцы смогут при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения или студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год. Также оформить льготный билет можно в пригородной кассе и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Скидки на проезд будут действовать до 24 июня 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году по междугородним маршрутам начнут курсировать новые электропоезда. Первый поезд вместимостью порядка 600 пассажиров в регион уже прибыл.