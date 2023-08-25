Тюменские бизнесмены распродают автосервисы и СТО

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
По данным сайта частных объявлений, в Тюмени продаются 6 СТО. Автосервис для премиальных марок можно купить за 10,6 млн рублей, один из них продаётся на улице Сургутской в центре города.
Автосервис работает уже 6 лет. Штат укомплектован 2 механиками, 2 мастерами-приёмщиками и 1 автоэлектриком. Здание занимает площадь в 300 «квадратов», помещение сдаётся в аренду за 85 тысяч в месяц. За 10 млн рублей новый собственник получит базу клиентов, необходимое для работы оборудование. СТО приносит прибыль 400 тысяч рублей в месяц.
Стоит отметит, что некоторые владельцы СТО уже понижают цену бизнеса. На улице Камчатской у ЖК «Акватория» кузовной цех можно приобрести за 2,5 млн, ранее он стоил на 400 тысяч дороже.
«Наш город» сообщал, что всё чаще предприниматели избавляются от предприятий общепита, салонов красоты и даже строительных компаний.