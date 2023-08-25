Тюменские бизнесмены распродают автосервисы и СТО

Автосервис работает уже 6 лет. Штат укомплектован 2 механиками, 2 мастерами-приёмщиками и 1 автоэлектриком. Здание занимает площадь в 300 «квадратов», помещение сдаётся в аренду за 85 тысяч в месяц. За 10 млн рублей новый собственник получит базу клиентов, необходимое для работы оборудование. СТО приносит прибыль 400 тысяч рублей в месяц.