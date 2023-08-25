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Тюменская школа, в которой ремонт не проводился 35 лет, не готова к 1 сентября

Тюменская школа, в которой ремонт не проводился 35 лет, не готова к 1 сентября

25 августа 2023, 05:36
Фото: 1MI
Тюменцы обеспокоены ходом и качеством ремонта в городской школе № 62, расположенной во втором Заречном микрорайоне. По словам горожан, капитальный ремонт в учебном заведении не проводился 35 лет.
Сюжет
Тюмень
Фото: 2 ГИС

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования в города Тюмени на 2022–2026 годы, школа была включена в федеральную программу „Модернизация школьных систем образования“. На проведение капитального ремонта было выделено более 600 миллионов рублей.

Работами занялось ООО «Арагацстрой», компания, имеющая не самую лучшую репутацию, постоянно меняющая свои названия. Строительная компания ООО «Арагацстрой» продолжает наращивать объём госконтрактов в Тюменской области, несмотря на крупные финансовые конфликты, претензии ФНС и участие в коррупционном скандале в Зауралье. В частности, скандал по госконтракту в Курганской области, где были сорваны сроки работ по возведению нового здания школы по проекту которого под личный контроль, во время предвыборной компании, брал Губернатор Вадим Шумков.

Фото: 2 ГИС

По словам одной из инициативных тюменок, в связи со сложившейся ситуацией она обратилась в городской департамент образования с просьбой включить её, как представителя от родительского сообщества, в состав рабочей комиссии для частичной проверки соответствия выполненных ремонтных работ с проектно-сметной документацией, а контролем за соответствием материалов, используемых при ремонте, установленным стандартам. Однако, получила отказ.

Между тем, 31 марта 2022 года Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство приняло предложение о включении представителей родительской общественности в состав приёмных комиссий.

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О необходимости привлечения родительской общественности к программе обновления школ, в том числе на стадии проектировки решений, также заявлял и президент России Владимир Путин.

Таким образом, получается, что приказы вышестоящего руководства в Тюмени не выполняются.

Фото: 2 ГИС

По словам активистки, школа № 62, согласно контракту, должна быть запущены в работу в ноябре этого года. Однако губернатор региона Александр Моор ранее пообещал, что школа откроет свои двери для учеников 1 сентября.

Родители беспокоятся, что спешка может сказаться на качестве проделанных ремонтных работ. По их словам, несмотря на то, что до нового учебного года осталась всего неделя, в школу не завезена даже мебель, пишет PARK72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в десятку регионов России по уровню конкурентоспособности школ. Городская физико-математическая школа заняла 9-е место в рейтинге, состоящем из 200 учебных заведений России.

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