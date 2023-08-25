Тюменская школа, в которой ремонт не проводился 35 лет, не готова к 1 сентября

Работами занялось ООО «Арагацстрой», компания, имеющая не самую лучшую репутацию, постоянно меняющая свои названия. Строительная компания ООО «Арагацстрой» продолжает наращивать объём госконтрактов в Тюменской области, несмотря на крупные финансовые конфликты, претензии ФНС и участие в коррупционном скандале в Зауралье. В частности, скандал по госконтракту в Курганской области, где были сорваны сроки работ по возведению нового здания школы по проекту которого под личный контроль, во время предвыборной компании, брал Губернатор Вадим Шумков.