Такое бывает раз в 13 лет: в Тюмени ударят заморозки

По его словам, заморозки в конце августа бывают крайне редко — один раз в 10-13 лет. Метеорологи филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии сообщают, что в ночь с пятницы на субботу в муниципалитетах юга Тюменской области термометры покажут 0…-3, местами ожидается туман. Днем 26 августа ожидаются кратковременные дожди и температура воздуха +15…+20.