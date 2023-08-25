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Такое бывает раз в 13 лет: в Тюмени ударят заморозки

Такое бывает раз в 13 лет: в Тюмени ударят заморозки

25 августа 2023, 07:52
В ближайшие дни на Урал придут заморозки. По прогнозам синоптиков, в Тюменской области сегодня ночью температура воздуха опустится до минусовых значений.
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Тюмень
«На европейской территории России прогнозируются заморозки. Особенно сложная ситуация будет на Урале», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, заморозки в конце августа бывают крайне редко — один раз в 10-13 лет. Метеорологи филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии сообщают, что в ночь с пятницы на субботу в муниципалитетах юга Тюменской области термометры покажут 0…-3, местами ожидается туман. Днем 26 августа ожидаются кратковременные дожди и температура воздуха +15…+20.

В воскресенье, 27 августа, ночью температура воздуха составит +4…+9, в светлое время суток +16…+21. Местами пройдут дожди, скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. В последний понедельник августа существенно погода не изменится: кратковременные дожди, +5…+10 ночью и до +16…+21 днем.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале сентября потеплеет до +28. Небесная канцелярия будет радовать жителей областной столицы летним теплом с 1 по 3 сентября.

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