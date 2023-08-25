Суд обязал тюменца сделать дочь миллионершей

В суде мужчина признал свою вину полностью. При этом сам он отрицательно характеризуется по месту жительства, имеет двух несовершеннолетних детей. Суд принял во внимание эту информацию и вынес решение — отправить тюменца на принудительные работы на 5 месяцев, с удержанием 10% его заработка в доход государства.