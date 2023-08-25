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Суд обязал тюменца сделать дочь миллионершей

Суд обязал тюменца сделать дочь миллионершей

25 августа 2023, 05:27
Фото: 1MI
Он задолжал по алиментам более миллиона рублей.
Сюжет
Суд

Сорокинский районный суд признал тюменца виновным в неоднократной неуплате алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Он должен был выплачивать алименты своей бывшей жене в размере ¼ своего заработка ежемесячно.

Однако длительное время он не производил ни каких оплат. За что был привлечен к административной ответственности и ему было назначено наказание в виде обязательных работ на 40 часов.

После этого он продолжил игнорировать свои обязательства по содержанию дочери, в результате сумма по алиментам выросла до 1 266 330 рублей.

В суде мужчина признал свою вину полностью. При этом сам он отрицательно характеризуется по месту жительства, имеет двух несовершеннолетних детей. Суд принял во внимание эту информацию и вынес решение — отправить тюменца на принудительные работы на 5 месяцев, с удержанием 10% его заработка в доход государства.

Когда его дочь почувствует себя миллионершей сказать сложно.

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#Суд#Судебная практика#Алименты#Алексей Каримов#Дочь#Миллионерша
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