Суд обязал тюменца сделать дочь миллионершей

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Сорокинский районный суд признал тюменца виновным в неоднократной неуплате алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Он должен был выплачивать алименты своей бывшей жене в размере ¼ своего заработка ежемесячно.
Однако длительное время он не производил ни каких оплат. За что был привлечен к административной ответственности и ему было назначено наказание в виде обязательных работ на 40 часов.
После этого он продолжил игнорировать свои обязательства по содержанию дочери, в результате сумма по алиментам выросла до 1 266 330 рублей.
В суде мужчина признал свою вину полностью. При этом сам он отрицательно характеризуется по месту жительства, имеет двух несовершеннолетних детей. Суд принял во внимание эту информацию и вынес решение — отправить тюменца на принудительные работы на 5 месяцев, с удержанием 10% его заработка в доход государства.
Когда его дочь почувствует себя миллионершей сказать сложно.