Сибирское эхо тверской катастрофы: как смерть Пригожина повлияет на жизнь в Тюмени?

Posted Сегодня, 01:01
Published Сегодня, 01:01
Modified Сегодня, 01:01
Updated Сегодня, 01:01
Над Тверской областью 23 августа после 19 часов очевидцы сняли кадры, как бизнес-джет Embraer-135 вначале резко начинает набирать высоту, а затем штопором устремляется к земле. В первых сводках МЧС сообщается, что на борту частного самолета были 10 человек, а ближе к полуночи Росавиация, подтверждая многочисленные слухи в мессенджерах, публикует список погибших, в числе которых основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин.
Уже к вечеру 24 августа следователи подтверждают смерть руководителей «Вагнера». Звучит основанная версия крушения самолета: взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла. Как пишет Baza, следователи не исключают, что на борту Embraer могло быть два самовзрывающегося устройства, на случай, если одна бомба не сработает. Именно два хлопка в небе слышали очевидцы перед авиакатастрофой самолета Пригожина.
Опрошенные «Нашим городом» политологи отмечают, что слишком много было интересантов в смерти Пригожина. Они называют как минимум три причины для физического устранения основателя ЧВК: его ненавидели на Украине, Запад на него делал ставки из-за организованного мятежа и попытки расшатать политическую ситуацию внутри России. Кроме того, у Пригожина был конфликт с властями Петербурга и, конечно же, сам мятеж.
«Не стоит упускать из вида, что Пригожин находился в ситуации множественных длящихся конфликтов. Он одновременно играл на разных досках с очень опасными соперниками», — замечает политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов.
Эксперт напоминает, что у бизнесмена был еще конфликт с французской разведкой в ЦАР и Мали, польскими спецслужбами из-за давления на границе Белоруссии, столкновение интересов с лидерами «Ахмата».
«Не все они равноценны, но все смертельно опасны. Поэтому ситуация несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, не стоит забывать, что мятеж снял с него статус находящегося под защитой государства. Это тоже могло вдохновить его врагов», — добавляет эксперт.
Политолог, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташев убежден, что у некоторых вагнеровцев осталась обида на Пригожина. Истинные патриоты отказались идти на Москву 24 июня, и часть из них поплатилась за это жизнью.
«Эти люди провели полтора года в боях на Украине, у них не было ни царапины. У их товарищей мог быть счет к „Вагнеру“. Счеты также могут быть у российских военных за сбитых пилотов, — говорит эксперт. — У нас страна чуть не опрокинулась в пропасть гражданской войны. И тот факт, что Пригожина простили, сняли с него обвинения, было воспринято теми, кто понимал всю критичность момента, находился на местах, болезненно. Очень непростая ситуация. И я не уверен, что мы узнаем правду», — заявил Василий Колташев.
Логической развязкой называет случившуюся трагедию политолог Марат Баширов. Не будет теперь никаких судов, нанесенный имиджу страны урон со временем забудется.
«Герои России не должны садиться в тюрьму за измену. Теперь всем остальным тоже надо осознать цену нынешнего этапа в жизни России», — утверждает Баширов, его слова приводит телеграм-канал Вrief.
У бывшего центра ЧВК «Вагнер» в Тюмени (располагался на базе фитнес-клуба «Пятый элемент» на улице Республики), где раньше вербовали добровольцев — тишина. В других регионах, например, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске организовали стихийные мемориалы, а тут нет никакого напоминания. Билборд с рекламой «Вагнера» сняли два месяца назад, сразу после мятежа, 24 июня.
«Я не видела, чтобы сегодня кто-то подходил сюда, чтобы лежали цветы у входа», — сообщила администратор фитнес-центра.
Близкий к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone сообщает, что в нескольких регионах начался фейковый сбор денег на похороны руководства ЧВК. Там также заявили, что не призывают никого к несанкционированным акциям, «и тем более к деструктивным действиям».
Тюмень никаких сборов средств не объявляла и ни к каким акциям никого не призывала.
Как считает президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, мятеж Пригожина и его смерть ничего не поменяют в политической жизни регионов. Если у главы ЧВК и были губернаторские или даже президентские амбиции, то реноме и темное прошлое ему бы не позволили ни участвовать в выборах, ни ставить своих протеже на значимые посты.
Так что позиции главы Тюменской области Александра Моора, как и его коллег по губернаторскому цеху с гибелью Пригожина никак не поколебались. Возможно, они и выглядят у кого-то непрочно, но точно не из-за авиакатастрофы в Тверской области. Политическая карта России 23 августа 2023 года никак не поменялась.
«По факту кадровые перестановки — это политический процесс накануне выборов», — уверяет Дмитрий Абзалов.
Он добавляет, что Пригожин растерял политический вес и народную поддержку, которая сейчас имеется в запасе, например, у мэра столицы Сергея Собянина, который в Тюмени до сих пор уважаем и почитаем.
С коллегой согласен и политолог Алексей Шабуров. Он добавляет, что политической значимости Евгений Пригожин в России не имел.
«Как политик реальный или потенциальный Пригожин „умер“ вечером 24 июня. Что станет после этого с его физическим существованием — был вопрос личный, но не политический. Никакой условной „партии Пригожина“ не получилось и, понятное дело, уже и не получится», — констатирует политолог.
Все будет хорошо, считают эксперты. По крайней мере не хуже, чем было до сих пор.
Сразу после сообщений о крушении самолета Евгения Пригожина индекс Мосбиржи, по данным Forbes резко перешел к снижению, потеряв остановившись на уровне 3103 пункта — на 1,3% ниже, чем двумя часами ранее, и на 2,2% ниже закрытия предыдущего торгового дня. Но страшного в этом ничего нет.
Как поясняет руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, биржа всегда остро реагирует на любые непредвиденные события. При этом динамика движения может быть, как положительная, так и отрицательная.
«В данном случае, поскольку это крайне неожиданное событие [крушение самолета с Евгением Пригожиным на борту] и последствия его пока неизвестны, биржа совершенно естественно отреагировала падением. Но я уверен, что в течение одного двух дней наверняка показатели вернутся к прежнему состоянию, когда выяснится, что никакие серьезные последствия это не влечет», — подчеркивает эксперт.
С сообщением о смерти Пригожина стали появляться слухи, что на фоне событий в зоне СВО не исключена новая мобилизация в России. Однако политологи такой ход событий опровергают. Минобороны успешно справляется с задачами, кроме того, уже в стадии запуска находится переговорный процесс между Киевом и Москвой.
Однако военный обозреватель Виктор Литовкин не исключает, что на службу могут быть привлечены 40 тысяч «умеющих воевать мужиков» из «Вагнера», которым нужно кормить семьи, которые отлично знают свою работу. По его мнению, «Вагнер» и раньше решал «деликатные задачи» в интересах государства, эта структура войск может быть использована и дальше.
«Выгодно, чтобы они были вместе как структура и решали задачи, которые решали до того», — полагает Литовкин.
Ранее «Наш город» писал, что в ноябре 2022 года Евгений Пригожин прилетал в Тюменскую область для вербовки заключенных в ряды ЧВК «Вагнер». Сообщалось, что контракт с ЧВК тогда заключили несколько сотен тюменских осужденных. В 10-х числах ноября они отправились в зону специальной военной операции.