Сибирское эхо тверской катастрофы: как смерть Пригожина повлияет на жизнь в Тюмени?

Опрошенные «Нашим городом» политологи отмечают, что слишком много было интересантов в смерти Пригожина. Они называют как минимум три причины для физического устранения основателя ЧВК: его ненавидели на Украине, Запад на него делал ставки из-за организованного мятежа и попытки расшатать политическую ситуацию внутри России. Кроме того, у Пригожина был конфликт с властями Петербурга и, конечно же, сам мятеж.