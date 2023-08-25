Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 26–27 августа

В областной столице 26 августа будет пасмурно. По данным сервиса «Яндекс. Погода», к полудню температура воздуха в Тюмени прогреется до +15 градусов (что будет ощущаться, как +11 градусов). Влажность воздуха в субботу составит 51%. Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов, а влажность воздуха в свою очередь составит 84%. В первой половине дня в городе будет главенствовать западный ветер. Его скорость составит 3,7 -4,4 м/с. Вечером в город придет юго-западный ветер со скоростью 2,5 м/с. Ночью скорость ветра снизится до 1,8 м/с.