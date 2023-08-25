Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 26–27 августа

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В областной столице 26 августа будет пасмурно. По данным сервиса «Яндекс. Погода», к полудню температура воздуха в Тюмени прогреется до +15 градусов (что будет ощущаться, как +11 градусов). Влажность воздуха в субботу составит 51%. Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов, а влажность воздуха в свою очередь составит 84%. В первой половине дня в городе будет главенствовать западный ветер. Его скорость составит 3,7 -4,4 м/с. Вечером в город придет юго-западный ветер со скоростью 2,5 м/с. Ночью скорость ветра снизится до 1,8 м/с.
В воскресенье синоптики обещают +7 ранним утром. К полудню температура воздуха прогреется до +17 градусов. В первой половине дня будет дуть западный ветер со скоростью 2,7 м/с. Во второй половине дня в город придет юго-западный ветер со скоростью 2 м/с. Влажность воздуха составит 85%. УФ-индекс средний (3), магнитное поле — спокойное. Синоптики сообщают, что световой день будет длится 14 часов 27 минут.
На севере региона — в Тобольске будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха в городе к полудню прогреется до +16 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2,7 м/с. После полудня в Тобольск придет южный ветер со скоростью 1,6 м/с. Ночью скорость ветра изменится на 1,1 м/с, а направление останется прежним. Влажность воздуха составит 64%. Световой день продлится 14 часов и 33 минуты. УФ-индекс средний (3).
В воскресенье в Тобольске +18 градусов, что, по сообщениям синоптиков, ощущается, как +16 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +8 градусов. Влажность воздуха составит 71%. В воскресенье световой день короче. Он составит 14 часов и 29 минут. В городе будет главенствовать юго-восточный ветер со скоростью 1,1 — 2,4 м/с.
В Заводоуковске будет облачно, но с прояснениями. К полудню температура воздуха прогреется до +17 градусов. Влажность воздуха составит 50%. Ветер придет с юго-запада со скоростью 1,7 — 2,6 м/с. Световой день продлится 14 часов и 24 минуты. Ночью температура воздуха опустится до +4 градусов.
Утром в воскресенье будет +5 градусов. К полудню температура воздуха прогреется до +18, что будет ощущаться, как +16 градусов. В первой половине дня влажность воздуха составит 44%, а вечером — 82%. В начале следующей недели синоптики прогнозируют дожди в этом регионе.
В Ялуторовске 26 августа утром будет +7 градусов. Синоптики обещают, что в городе будет малооблачно. Влажность воздуха в первой половине дня составит 50%, ночью этот показатель поднимется до 88%. Весь день в городе будет главенствовать юго-западный ветер со скоростью 1,7 — 2,6 м/с. Световой день составит 14 часов и 25 минут. УФ-индекс средний (3).
В воскресенье в городе +18 градусов, которые ощущаются, как +15 градусов. Влажность воздуха составит 44%. В Ялуторовске будет облачно, но с прояснениями. В воскресенье в городе будет главенствовать южный ветер со скоростью 1,5 — 2,1 м/с. Ночью температура опустится до +8 градусов.
В Ишиме утром будет +8 градусов. Ночью температура опустится до +6 градусов. К полудню прогреется до +18 градусов. Влажность воздуха составит 46%. В первой половине дня в городе будет главенствовать западный ветер со скоростью 3,6 м/с. Вечером в Ишим придет юго-западный ветер со скоростью 2,5 м/с. УФ-индекс низкий (2), световой день составит 14 часов и 26 минут.
В воскресенье в Ишиме будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +18 градусов. Ночью она опустится до + 6 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1,8 м/с. Во второй половине дня ветер придет с запада со скоростью 1,6 м/с. А ночью он сменит направление на северо-восток со скоростью 1,1 м/с.