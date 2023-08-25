Под конец лета тюменцам предлагают горящие туры в Турцию

Ранее «Наш город» отмечал, что с 22 августа путёвки в Аланью и Кремер в вылетом из Тюмени подешевели со 140 до 75 тысяч. Отели в 5 минутах от города Аланья Ультра или пять звезд) стоят уже от 208 тысяч на неделю.