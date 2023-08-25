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Под конец лета тюменцам предлагают горящие туры в Турцию

Под конец лета тюменцам предлагают горящие туры в Турцию

25 августа 2023, 12:00
Фото: 1MI
Тюменские туроператоры сообщили о новых горячих предложениях для отдыхающих. Горожанам предлагают улететь в Турцию на неделю за 42 тысячи рублей (с человека).

11 дней в трёхзвёздочном отеле будет стоить уже 46 тысяч. Данное предложение касается тех, кто готов улететь в Турцию 30 и 31 августа. Для отелей, где «всё включено» стоимость тура составит 60 тысяч с человека.

«С октября цены увеличатся. Тур на 8 ночей в Турцию от 80 150 руб/чел. Египет из Екатеринбурга от 113 650 рублей», — сообщил «Нашему городу» представитель одной из турфирм в Тюмени.

Ранее «Наш город» отмечал, что с 22 августа путёвки в Аланью и Кремер в вылетом из Тюмени подешевели со 140 до 75 тысяч. Отели в 5 минутах от города Аланья Ультра или пять звезд) стоят уже от 208 тысяч на неделю.

Тюменцам предлагают слетать в Турцию за 9 тысяч рублей
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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Тюменцы#Турция#Погода
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