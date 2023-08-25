ОАО «РЖД» и АО «Трансмашхолдинг» договорились о поставке новых электропоездов

Конструкция новых ЭП2ДМ создана с применением новых современных экстерьерных решений. Поезда оснащены новейшими системами безопасности, системами кондиционирования с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми санитарными комнатами, светодиодным освещением в пассажирском салоне и тамбурах, информационными ЖК-табло, доступом к высокоскоростному Wi-Fi. Проектом предусмотрено наличие мест для перевозки велосипедов, урн для раздельного сбора мусора в тамбурах и прочих удобств. В поездах усовершенствована конструкция и эргономика пассажирских диванов: форма сиденья и спинки улучшена для обеспечения комфорта пассажирам, а при встречной посадке пассажиров предусмотрено дополнительное пространство (+6 см). В каждое сиденье встроены индивидуальные USB-розетки для быстрой зарядки гаджетов. Проект электропоездов серии ЭП2ДМ полностью отвечает нуждам пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.