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Posted 25 августа, 12:07

Published 25 августа, 12:07

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Новое оборудование позволило уватским врачам увеличить число рентген-исследований

Новое оборудование позволило уватским врачам увеличить число рентген-исследований

25 августа 2023, 12:07
Фото: 1MI
В прошлом году в Уватский филиал областной больницы поступили две новые рентгенологические установки. Современное оборудование позволило не только увеличить число обследований на заболевания органов дыхания, но и делать их более качественно, сообщает пресс-служба регионального депздрава.

Рентгенологические установки были приобретены на средства областного бюджета по региональной программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Новые аппараты имеют широкие возможности качества и обработки снимков, позволяют записывать изображения на внешние носители. Стало доступным и дистанционное описание снимков врачами рентгенологами. Есть возможность передачи данных изображений в единую радиационную систему региона, что позволяет качественно диагностировать заболевание.

На сегодняшний день с момента эксплуатации нового оборудования обследовано 3382 человека, выявлено 199 патологий органов дыхания. Все пациенты с впервые выявленными заболеваниями взяты на контроль и получают необходимое лечение.

«Новый цифровой рентген заметно изменил условия работы медицинского персонала. Если ранее на одного пациента тратилось в среднем 20-30 минут (при аналоговом варианте), то сейчас 5-10 минут и пациент обследован», — говорит главная медсестра ОБ №20 Наталья Сапожникова.

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