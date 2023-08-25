Новое оборудование позволило уватским врачам увеличить число рентген-исследований

В прошлом году в Уватский филиал областной больницы поступили две новые рентгенологические установки. Современное оборудование позволило не только увеличить число обследований на заболевания органов дыхания, но и делать их более качественно, сообщает пресс-служба регионального депздрава.

Рентгенологические установки были приобретены на средства областного бюджета по региональной программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». Новые аппараты имеют широкие возможности качества и обработки снимков, позволяют записывать изображения на внешние носители. Стало доступным и дистанционное описание снимков врачами рентгенологами. Есть возможность передачи данных изображений в единую радиационную систему региона, что позволяет качественно диагностировать заболевание. На сегодняшний день с момента эксплуатации нового оборудования обследовано 3382 человека, выявлено 199 патологий органов дыхания. Все пациенты с впервые выявленными заболеваниями взяты на контроль и получают необходимое лечение. «Новый цифровой рентген заметно изменил условия работы медицинского персонала. Если ранее на одного пациента тратилось в среднем 20-30 минут (при аналоговом варианте), то сейчас 5-10 минут и пациент обследован», — говорит главная медсестра ОБ №20 Наталья Сапожникова.