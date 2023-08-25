Новое оборудование позволило уватским врачам увеличить число рентген-исследований

Posted 25 августа, 12:07
Published 25 августа, 12:07
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Рентгенологические установки были приобретены на средства областного бюджета по региональной программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Новые аппараты имеют широкие возможности качества и обработки снимков, позволяют записывать изображения на внешние носители. Стало доступным и дистанционное описание снимков врачами рентгенологами. Есть возможность передачи данных изображений в единую радиационную систему региона, что позволяет качественно диагностировать заболевание.
На сегодняшний день с момента эксплуатации нового оборудования обследовано 3382 человека, выявлено 199 патологий органов дыхания. Все пациенты с впервые выявленными заболеваниями взяты на контроль и получают необходимое лечение.
«Новый цифровой рентген заметно изменил условия работы медицинского персонала. Если ранее на одного пациента тратилось в среднем 20-30 минут (при аналоговом варианте), то сейчас 5-10 минут и пациент обследован», — говорит главная медсестра ОБ №20 Наталья Сапожникова.