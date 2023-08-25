Нижний посад Тобольска застроят трехэтажными домами

План предусматривает создание канатной дорожки для обеспечения легкой доступности. Она соединит набережную реки Иртыш с Верхним посадом, с остановками у Кремля, на улице Аптекарской и в «Иртыш-парке». Дорога выполнит функцию транспорта для жителей и станет одной из достопримечательностей для туристов. Из кабинок можно будет любоваться красивыми видами на Иртыш и склоны в любое время года. Максим Афанасьев называет это горизонтальным колесом обозрения, которое предлагает необычный вид на окружающую обстановку.