Нижний посад Тобольска застроят трехэтажными домами

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Новые дома на четыре тысячи квадратных метров предлагают построить к 2025 году. Они позволят развить нижнюю часть города Тобольска. Архитектурный облик этого района изменится.
Чиновники отмечают, что помимо госзаказа на четыре тысячи квадратных метров, можно вести и коммерческую застройку по комплексному квартальному плану.
Стратегия развития туризма в городе предусматривает активное развитие Нижнего посада в следующие 6-7 лет. Здесь предлагают восстановить связь Нижнего посада и остальной части Тобольска. В настоящее время Нижний посад занимает 15% площади города и населен населением 10%. Однако только 3% малых и средних предприятий работают здесь. Будет создана привлекательная въездная улица Алябьева. Строители о бустроят дополнительные улицы для пешеходов, велосипедистов и лиц с ограниченными физическими возможностями. Общий объём инвестиций в строительный проект должен составить около 10 млрд рублей.
План предусматривает создание канатной дорожки для обеспечения легкой доступности. Она соединит набережную реки Иртыш с Верхним посадом, с остановками у Кремля, на улице Аптекарской и в «Иртыш-парке». Дорога выполнит функцию транспорта для жителей и станет одной из достопримечательностей для туристов. Из кабинок можно будет любоваться красивыми видами на Иртыш и склоны в любое время года. Максим Афанасьев называет это горизонтальным колесом обозрения, которое предлагает необычный вид на окружающую обстановку.
Отметим, что на этой неделе в мультицентре «Моя территория» власти Тобоьска обсудили план туристического каркаса города.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти взяли кредит на 1,4 миллиарда рублей, на строительство школы в Тюмени. С 1 сентября новое учебное заведение открывается в микрорайоне Ямальский-2.