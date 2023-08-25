Мобилизованный тюменский казак с позывным «Апостол» спас ценой своей жизни командира

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Военный с позывным «Тельник» рассказал «Нашему Городу», что трагедия произошла 27 июня этого года.
«В своём первом бою он организовал эвакуацию раненого командира с линии боевого соприкосновения под обстрелом, который не стихал 11 часов подряд. Если бы он оставил раненого и спрятался, никто бы его не обвинил в трусости. Никто. Потому что обстрел был адский. Но он вытянул командира до медиков, а сам вернулся в окопы и 28 июня погиб», — рассказал военный.
И добавил, во время боя раненый командир просил Андрея оставить его. Однако на это «Апостол» ответил, что даже если они погибнут вместе под вражеским огнем, это будет для него честью.
«Спасибо тебе за службу, „Апостол“. Ты был честным человеком и бесстрашным воином», — поблагодарил тюменца друг спасенного командира.
Похороны мобилизованного тюменского казака состоялись в начале июля этого года. С Андреем пришли проститься его родственники, друзья и знакомые. Андрею Зайцеву было всего тридцать лет. В Тюмени у него остались жена и две дочери.
Рука обвисла, хлещет кровь фонтаном,
И ноги отказали вес держать,
Открытая зияет плотью рана,
И поздно мне уже переживать.
Бинтом Апостол вяжет, задыхаясь:
«Эй, командир, я вытяну тебя»,
И вежливо, ни сколько не ругаясь,
Шепнул: «Терпи, вся наша жизнь — борьба».
Схватили парни крепкие носилки,
И под обстрелом диким польских мин
Несли меня, как хрупкую посылку,
По выжженной земле сырых лощин.
Из «триста» в «двести» — быстрая дорога,
Из «двести» в жизнь — упорная дуэль,
Готовил текст себе для некролога
И видел в мир иной туннель.
Апостол теребил: «Ты не сдавайся»,
Меня то волоком, то на руках несли,
А я стонал: «Братан, не издевайся,
Бросай меня, нас дроны засекли».
Гранаты падали, свистели рядом пули,
Земля летела с неба на лицо,
Меня до медиков ребята дотянули:
Ватага стойких, дерзких храбрецов.
Из «триста» в «двести» — быстрая дорога,
Из «триста» в жизнь — без боли не дойти,
Со смертью не окончил диалога,
Апостол меня к жизни возвратил.
Вениамин Углёв, 2023.