Кириенко: За 2,5 месяца «Защитники Отечества» рассмотрели 173 тысячи обращений

Помимо этого, принято более чем 12 тысяч решений по денежным выплатам, связанных с участием в спецоперации, свыше 5,6 тыс. решений по вопросам получения удостоверения ветерана боевых действий. Также были найдены решения по следующим вопросам: получение юридической помощи (около 13,5 тысячи), льгот по коммунальным платежам (более 7 тысяч), медицинской помощи (более 5,6 тысячи), психологической помощи (более 5,7 тысячи).