Кириенко: За 2,5 месяца «Защитники Отечества» рассмотрели 173 тысячи обращений

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
На мероприятии с докладом о деятельности фонда с начала работы региональных филиалов выступила председатель фонда Анна Цивилева.
Всего в фонд поступило более 173 тысяч обращений. Большинство из них касаются мер социальной поддержки, причем 21 тысяча уже получила решения, передает 56orb.ru.
Помимо этого, принято более чем 12 тысяч решений по денежным выплатам, связанных с участием в спецоперации, свыше 5,6 тыс. решений по вопросам получения удостоверения ветерана боевых действий. Также были найдены решения по следующим вопросам: получение юридической помощи (около 13,5 тысячи), льгот по коммунальным платежам (более 7 тысяч), медицинской помощи (более 5,6 тысячи), психологической помощи (более 5,7 тысячи).
По словам Кириенко, за 2,5 месяца с момента открытия филиалов фонда была проделана большая работа. Как подчеркнула Цивилева, сотрудники организации изучают каждый случай отдельно и помогают подопечным в полном объеме.
Также на заседании обсудили вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации, медицинской реабилитации и оказания психологической помощи. Отдельно участники поговорили о сохранении и восстановлении психологического здоровья ветеранов СВО и членов семей погибших. Отмечено, что услуга комплексной реабилитации для ветеранов спецоперации должна быть доступна в каждом регионе.
При этом руководство фонда регулярно организует личные встречи с подопечными в госпиталях, реабилитационных центрах и во время культурных событий.
Важнейшим мероприятием фонда стал первый форум ветеранов специальной военной операции «Справедливость. Забота. Уважение». Участие в нем приняли 150 ветеранов СВО.
Цивилева заявила, что фонд занимается привлечением бизнеса и НКО к сотрудничеству для более эффективной помощи ветеранам и членам семей погибших бойцов.