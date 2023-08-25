Итоги дня Тюмени: мемориал Евгению Пригожину, приезжает Дима Билан, дефицит общежитий

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
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Первый стихийный мемориал Евгению Пригожину и погибшему командиру ЧВК «Вагнер» Дмитрию Уткину появился в парке в Тюмени, возле Текутьевского кладбища. Он расположен около улицы Республики, сообщает корреспондент «Нашего города». Здесь есть фотографии погибших и свежие цветы.
Похожий мемориал появился в Тобольске, его устроили у Танка Т-72М в сквере 8 микрорайона. Ещё один мемориал организовали в поселке Московский.
В областной столице выступит эстрадный певец Дима Билан. Поклонники с нетерпением ждут возвращения популярного исполнителя. Выступление проходит в рамках программы посвященного 25-летию его карьеры. Мероприятие состоится в тюменской филармонии 12 октября. Артист презентуют сольную программу «25 ЛЕТ ДЛЯ ВАС»! в рамках юбилейного тура известного исполнителя.
Накануне артист поразил всех, заработав за одно получасовое выступление, 5,4 миллиона рублей.
Недостатком мест в общежитиях Тюменского госуниверситета заинтересовали в Государственной Думе. На это обратил внимание депутат Артем Метелев. Итоги мониторинга будут рассмотрены в Госдуме в начале осенней сессии.
Решением проблемы занимается руководитель Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрей Король. Направлено обращение к губернатору Тюменской области с просьбой обратить внимание на данную проблему и нарушение Жилищного кодекса РФ.
Тюменские власти выставили на продажу 30 машиномест в подземном паркинге по улице Ледниковый проезд, 2/1, расположенном в Тюменской слободе.
Начальная стоимость за одно парковочное место начинается от 340 тысяч рублей. Заявки от делающих принять участие в торгах будут принимать до 22 сентября.
«Отличный вариант как для решения проблем с парковкой семейного автомобиля, так и для инвестиций», — подчеркнули в департаменте имущественных отношений Тюменской области.
В областной столице паркинг, расположенный на площади 400-летия Тюмени, до 1 ноября 2023 года перейдет на платный режим работы. Закупка стоимостью 9 миллионов 589 рублей была проведена в мае этого года. Победу в аукционе одержало ООО «Курсус». На паркинге по улице Республики, 129/3, установят три кассы приема безналичных платежей, три шлагбаума