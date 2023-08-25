Итоги дня Тюмени: мемориал Евгению Пригожину, приезжает Дима Билан, дефицит общежитий

В областной столице паркинг, расположенный на площади 400-летия Тюмени, до 1 ноября 2023 года перейдет на платный режим работы. Закупка стоимостью 9 миллионов 589 рублей была проведена в мае этого года. Победу в аукционе одержало ООО «Курсус». На паркинге по улице Республики, 129/3, установят три кассы приема безналичных платежей, три шлагбаума