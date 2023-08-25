Губернатор Тюменской области высоко оценил туристический потенциал Ярковского района

«В селе Покровском Ярковского района родился Григорий Распутин. Неоднозначную и загадочную биографию этой исторической личности до сих пор изучают во всем мире. Рядом с Покровским проходит федеральная автотрасса, здесь часто останавливаются гости. Инвесторы планируют создать крупный туристический комплекс, который совмещал бы место для отдыха и один из двух имеющихся в селе музеев Распутина», — отметил глава региона.