Губернатор Тюменской области высоко оценил туристический потенциал Ярковского района

Posted 25 августа, 11:58
Published 25 августа, 11:58
Modified Сегодня, 01:15
Updated Сегодня, 01:15
«В селе Покровском Ярковского района родился Григорий Распутин. Неоднозначную и загадочную биографию этой исторической личности до сих пор изучают во всем мире. Рядом с Покровским проходит федеральная автотрасса, здесь часто останавливаются гости. Инвесторы планируют создать крупный туристический комплекс, который совмещал бы место для отдыха и один из двух имеющихся в селе музеев Распутина», — отметил глава региона.
Презентовал проект тюменский предприниматель, глава компании «Сибинтел» Владимир Шевчик. Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между компанией и правительством Тюменской области, которое предусматривает инвестиции в туристическую инфраструктуру региона.
Губернатор осмотрел реконструированный термальный комплекс в селе Дубровном. Предприниматель Андрей Потапов инвестировал в модернизацию объекта 15 миллионов рублей. По дороге в Покровское здесь можно искупаться в бассейне с лечебной минеральной водой и гидромассажными зонами, а также отдохнуть в комфортабельных номерах. Комплекс рассчитан на 180–250 посетителей в день.
Ориентировочно в 2025 году инвестор планирует завершить вторую очередь проекта — неподалеку расположится еще один термальный комплекс. Там будет 50-метровый бассейн и гостиница вместимостью порядка 100 человек.
«В 2022 году термальные комплексы Тюменской области посетили в общей сложности 1,3 миллиона человек. Уверен, в дальнейшем эта цифра будет еще больше, потому что появляются новые точки притяжения», — сказал Александр Моор.
В селе Ярково губернатор побывал на площадке у мемориала участникам Великой Отечественной войны на улице Пионерской, где планируют создать современное общественное пространство — парк воинской славы. Здесь установят мемориальные стенды с информацией о военнослужащих, родившихся в Ярково. Проектом предусмотрены сцена для проведения массовых мероприятий, просторные аллеи, место для отдыха с качелями и лавочками.
Парк воинской славы планируют создать к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Ярковского района.