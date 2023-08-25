nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Двухмесячный карантин по бешенству отменили в селе в Тюменской области

Двухмесячный карантин по бешенству отменили в селе в Тюменской области

25 августа 2023, 12:30
Фото: 1MI
В трех селах, где был обнаружен очаг бешенства, 2 месяца назад были введены ограничения. В двух селах они сняты. И только в селе Ворогушино они продолжают действовать.

Постановлением губернатора Тюменской области с 27 августа в этой деревне Русаково Тюменской области снимаются ограничительные меры. Здесь с 28 июня 2023 года был объявлен карантин из-за обнаружения случая заражения бешенством среди животных.

Подобные ограничения действовали в селе Афонькино Казанского муниципалитета, они были сняты 15 августа.

Карантин по бешенству все еще действует в селе Ворогушино Тобольского района, с введением ограничительных мер 22 августа.

Читайте также:
В тюменском селе введен карантин из-за опасного заболеванияВ Тюменской области 30 групп в детских садах ушли на карантин из-за энтеровирусаСразу в двух тюменских населенных пунктах объявлен карантин по бешенству
#Тюменская область#Бешенство#Ограничения#Карантин#Алексей Каримов#Село
Подпишитесь
Сибирское эхо тверской катастрофы: как смерть Пригожина повлияет на жизнь в Тюмени?
Сегодня, 01:01
Мобилизованный тюменский казак с позывным «Апостол» спас ценой своей жизни командира
Сегодня, 07:18
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 26–27 августа
Сегодня, 07:36
Депутата Госдумы возмутила ситуация с общежитиями ТюмГУ
Сегодня, 07:12
В Тюмень опять приедет капризный певец, накануне заработавший 5,4 млн руб за полчаса
Сегодня, 09:02
Выборы в гордуму Тюмени могут преподнести сюрпризы
Сегодня, 09:08