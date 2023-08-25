Двухмесячный карантин по бешенству отменили в селе в Тюменской области

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Постановлением губернатора Тюменской области с 27 августа в этой деревне Русаково Тюменской области снимаются ограничительные меры. Здесь с 28 июня 2023 года был объявлен карантин из-за обнаружения случая заражения бешенством среди животных.
Подобные ограничения действовали в селе Афонькино Казанского муниципалитета, они были сняты 15 августа.
Карантин по бешенству все еще действует в селе Ворогушино Тобольского района, с введением ограничительных мер 22 августа.