Депутата Госдумы возмутила ситуация с общежитиями ТюмГУ

За права тысячи студентов ТюмГУ, которые могут в этом году остаться на улице, и решение проблемы также борется руководитель Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрей Король. По его словам, уже направлено обращение к губернатору Тюменской области с просьбой обратить внимание на данную проблему и нарушение Жилищного кодекса РФ.