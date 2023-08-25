Депутата Госдумы возмутила ситуация с общежитиями ТюмГУ

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
«Сегодня направил официальное обращение и обсудил с Министром науки и высшего образования Валерием Фальковым выявленную проблему. Ведомство уже разбирается в ситуации. Необходимо провести мониторинг нормативной базы во всех вузах, причем различной подведомственности, что и предложил министру. В рамках мониторинга в кратчайший срок следует выявить, где еще нормативка не соответствует ЖК, и обязать вузы привести ее в соответствие», — заявил Метелев в своем тг-канале.
По его словам, итоги мониторинга будут рассмотрены в Госдуме в начале осенней сессии.
За права тысячи студентов ТюмГУ, которые могут в этом году остаться на улице, и решение проблемы также борется руководитель Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрей Король. По его словам, уже направлено обращение к губернатору Тюменской области с просьбой обратить внимание на данную проблему и нарушение Жилищного кодекса РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском государственном университет на сегодняшний день нехватка мест в общежитиях составляет 1 к 3. В вузе отмечают, что с каждым годом число абитуриентов растет, при этом количество мест общежития остается прежним с 2018 года.