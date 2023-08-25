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В день знаний полиция в усиленном режиме проверит тюменские школы

1 сентября тюменская полиция проверит школы в усиленном режиме на наличие бомб

25 августа 2023, 03:44
Фото: Руслан Кухарук
В день знаний полиция в усиленном режиме проверит тюменские школы
Тюменская полиция проверит территорию городских школ в день знаний. Кроме того, в преддверии дня знаний власти поручили специалистам проверить пешеходные переходы и дорожные знаки у образовательных учреждений.
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Дети

Тюменская полиция будет бдительно следить за местными школами 1 сентября. Об этом на заседании антитеррористической комиссии сообщил врио начальника УМВД России по городу Тюмени Дмитрий Ерошов. Специалист рассказал, что в день знаний будут усилены наряды полиции, которые проверят территории всех школ.

Как сообщил в своем TG-канале мэр города Тюмени Руслан Кухарук, во всех учебных учреждениях разработаны необходимые локальные акты антитеррористической направленности. В преддверии дня знаний со специалистами проводится инструктаж.

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— Во всех муниципальных учреждениях разработаны необходимые локальные акты антитеррористической направленности, организована физическая охрана специализированными частными охранными организациями, действует пропускной и внутриобъектовый режимы, имеются кнопки тревожной сигнализации, работает система видеонаблюдения. Своевременно проходит учеба и инструктажи с ответственными специалистами, — сообщил глава города в TG.

Кроме того, Кухарук отметил, что власти отдельно обсудили вопрос состояния улично-дорожной сети и пешеходных переходов возле школ.

В начале лета были обследованы не только те участки, которые непосредственно прилегают к зданию или ограждению образовательной организации, но и те, что обозначены в ее паспорте дорожной безопасности, — сообщил Кухарук.

Специалисты нашли более 100 нарушений в этом вопросе. В основном — это плохая видимость дорожных знаков и размытая пешеходная разметка.

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#Дети#Школа#День знаний#Учеба#Терроризм#Безопасность#Полиция#Анастасия Ильина
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