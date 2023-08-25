1 сентября тюменская полиция проверит школы в усиленном режиме на наличие бомб

Тюменская полиция будет бдительно следить за местными школами 1 сентября. Об этом на заседании антитеррористической комиссии сообщил врио начальника УМВД России по городу Тюмени Дмитрий Ерошов. Специалист рассказал, что в день знаний будут усилены наряды полиции, которые проверят территории всех школ.