1 сентября тюменская полиция проверит школы в усиленном режиме на наличие бомб

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Тюменская полиция будет бдительно следить за местными школами 1 сентября. Об этом на заседании антитеррористической комиссии сообщил врио начальника УМВД России по городу Тюмени Дмитрий Ерошов. Специалист рассказал, что в день знаний будут усилены наряды полиции, которые проверят территории всех школ.
Как сообщил в своем TG-канале мэр города Тюмени Руслан Кухарук, во всех учебных учреждениях разработаны необходимые локальные акты антитеррористической направленности. В преддверии дня знаний со специалистами проводится инструктаж.
— Во всех муниципальных учреждениях разработаны необходимые локальные акты антитеррористической направленности, организована физическая охрана специализированными частными охранными организациями, действует пропускной и внутриобъектовый режимы, имеются кнопки тревожной сигнализации, работает система видеонаблюдения. Своевременно проходит учеба и инструктажи с ответственными специалистами, — сообщил глава города в TG.
Кроме того, Кухарук отметил, что власти отдельно обсудили вопрос состояния улично-дорожной сети и пешеходных переходов возле школ.
В начале лета были обследованы не только те участки, которые непосредственно прилегают к зданию или ограждению образовательной организации, но и те, что обозначены в ее паспорте дорожной безопасности, — сообщил Кухарук.
Специалисты нашли более 100 нарушений в этом вопросе. В основном — это плохая видимость дорожных знаков и размытая пешеходная разметка.