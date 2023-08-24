Жительница Ишима обвинила врачей в смерти своей 49-летней матери

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Updated Сегодня, 04:33
Ирине Плотниковой врачи поставили диагноз инсульт. В больницу женщину привезли в бессознательном состоянии и положили в реанимацию. В коме она провела две недели, послу чего была переведена в палату интенсивной терапии.
В течение полутора месяцев Ирина Плотникова проходила лечение в отделении неврологии. Однако улучшений не наступало — напротив, анализы только ухудшились. В моче был выявлен белок и высокие лейкоциты, в стуле — кровь. Но женщину все-таки выписали из медучреждения.
«Человека в тяжелом состоянии с поносом с кровью, по сути, просто выставили из больницы — отправили умирать домой. Изучив дома документы, я увидела, что все анализы, указанные в выписке, были взяты у мамы за три недели до ее отправки домой. Получается, что они были плохими и уже устаревшими, динамику никто не отслеживал», — вспоминает дочь.
Через два дня после выписки Ирину Плотникову снова госпитализировали в тяжелом состоянии. Через несколько недель после этого она скончалась.
По словам Дарьи, проведенная экспертиза после смерти показала, что у ее мамы была острая язва желудка, осложненная желудочно-кишечным кровотечением. Кроме того, имелся отек мозга, инфаркт мозга, инфекция дыхательных путей.
«Маму толком не обследовали и не лечили, в больнице не было и ухода. За время проведенное у нее появились пролежни. Маму нужно было переворачивать, а этого, похоже, не делали. А нас к ней пускали только ненадолго», — вспоминает дочь.
Дарья Игишева написала жалобу на врачей. Страховая компания и областной департамент здравоохранения уже провели свои проверки и выявили «дефекты в оказании медицинской помощи». Также жалобу девушка направила в прокуратуру и Следственный комитет.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначено выполнение судебно-медицинской экспертизы, пишет 72.RU.
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