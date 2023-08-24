nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Жительница Ишима обвинила врачей в смерти своей 49-летней матери

Жительница Ишима обвинила врачей в смерти своей 49-летней матери

24 августа 2023, 04:19
Фото: 1MI
Жительница Ишима Дарья Игишева обвинила врачей областной больницы № 4 в халатности. По словам девушки, по вине медиков семь месяцев назад скончалась ее мать.
Сюжет
Тюмень

Ирине Плотниковой врачи поставили диагноз инсульт. В больницу женщину привезли в бессознательном состоянии и положили в реанимацию. В коме она провела две недели, послу чего была переведена в палату интенсивной терапии.

В течение полутора месяцев Ирина Плотникова проходила лечение в отделении неврологии. Однако улучшений не наступало — напротив, анализы только ухудшились. В моче был выявлен белок и высокие лейкоциты, в стуле — кровь. Но женщину все-таки выписали из медучреждения.

«Человека в тяжелом состоянии с поносом с кровью, по сути, просто выставили из больницы — отправили умирать домой. Изучив дома документы, я увидела, что все анализы, указанные в выписке, были взяты у мамы за три недели до ее отправки домой. Получается, что они были плохими и уже устаревшими, динамику никто не отслеживал», — вспоминает дочь.

Через два дня после выписки Ирину Плотникову снова госпитализировали в тяжелом состоянии. Через несколько недель после этого она скончалась.

По словам Дарьи, проведенная экспертиза после смерти показала, что у ее мамы была острая язва желудка, осложненная желудочно-кишечным кровотечением. Кроме того, имелся отек мозга, инфаркт мозга, инфекция дыхательных путей.

«Маму толком не обследовали и не лечили, в больнице не было и ухода. За время проведенное у нее появились пролежни. Маму нужно было переворачивать, а этого, похоже, не делали. А нас к ней пускали только ненадолго», — вспоминает дочь.

Дарья Игишева написала жалобу на врачей. Страховая компания и областной департамент здравоохранения уже провели свои проверки и выявили «дефекты в оказании медицинской помощи». Также жалобу девушка направила в прокуратуру и Следственный комитет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначено выполнение судебно-медицинской экспертизы, пишет 72.RU.

В Тюмени 52-летняя врач умерла после бариатрической операции
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области отсудил у заводоуковской больницы 800 тысяч рублей за смерть своего отца. Мужчина доказал, что причиной кончины его родственника стала некачественно оказанная медпомощь.

Читайте также:
Колонии в Тюменской области срочно нужны надзирателиВ Тверской области разбился самолет Евгения ПригожинаВ Тюмени в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Врачи#Тюменская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Новости тюмени#Здравоохранение
Подпишитесь
В тюменской гимназии перед учебным годом уволились сразу больше десяти учителей
Вчера, 09:10
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Вчера, 07:02
Тюменский ученый назвал виновников загрязнения Туры: «Вода становится мертвой»
Сегодня, 05:31
Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?
Вчера, 01:00
Умер легендарный итальянский певец, любивший Тюмень больше, чем Москву
Вчера, 09:02
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 24 августа
Сегодня, 02:25