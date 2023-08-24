Жительница Ишима обвинила врачей в смерти своей 49-летней матери

В течение полутора месяцев Ирина Плотникова проходила лечение в отделении неврологии. Однако улучшений не наступало — напротив, анализы только ухудшились. В моче был выявлен белок и высокие лейкоциты, в стуле — кровь. Но женщину все-таки выписали из медучреждения.