Жители Тюмени за лето накопили долги за тепло на 970 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Updated Сегодня, 07:10
В эту сумму входят долги населения, бюджетных и промышленных предприятий, а также управляющих компаний, товариществ собственников жилья (ТСЖ), товариществ собственников недвижимости (ТСН).
«Самая низкая платежная дисциплина среди населения наблюдается в летний и осенний периоды. Люди уезжают в отпуск, не оплатив счета, а возвращаясь из него, зачастую не могут оплатить накопившуюся задолженность сразу. Большая часть задолженности приходится на население, заключившее прямые договоры с УСТЭК, и управляющие организации. Долг населения перед УСТЭК по состоянию на август 2023 года составляет 970 миллионов рублей. Нам приходится принимать меры для повышения платежной дисциплины и стимулирования горожан оплачивать счета за потребленные услуги, поэтому вынужденно сведения о должниках регулярно передаются в Бюро кредитных историй», — сообщила Екатерина Веретенникова, директор по сбытовой деятельности УСТЭК.
Напомним, что с этого года АО «УСТЭК» начало передавать информацию о потребителях, своевременно не оплачивающих потребленную тепловую энергию для целей отопления, горячего водоснабжения, в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В соответствии с федеральным законом № 218 «О кредитных историях» в состав кредитной истории включается информация вступившего в силу и не исполненного в течение 10 дней решения суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение.
В случае направления информации в НБКИ, у должников может пострадать кредитная история, и взять кредит в любом банке будет уже не так просто. Просроченная задолженность может обернуться для граждан и другими неприятностями: обращением в суд о выдаче исполнительного документа, арестом имущества, банковских счетов, ограничением на выезд за пределы страны, запретом на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества, банкротством. Для передачи данных в Бюро получение согласия должника не требуется.
Чтобы бороться с неплательщиками среди управляющих компаний и ТСЖ, сотрудники УСТЭК вправе потребовать оплатить задолженность в судебном порядке, а также инициировать процедуру банкротства в отношении организаций–должников, обратиться в правоохранительные органы для проверки финансово-хозяйственной деятельности должника и направить информации в Государственную жилищную инспекцию для проведения проверки и выявления нарушений.
Крупнейшими должниками среди управляющих компаний являются:
АО «УСТЭК» напоминает о необходимости своевременного внесения оплаты: для населения — в соответствии с жилищным законодательством ежемесячно до 10 числа, для остальных потребителей — в соответствии со сроками, установленными законом или условиями договора теплоснабжения.