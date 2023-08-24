Жители Тюмени за лето накопили долги за тепло на 970 миллионов рублей

В случае направления информации в НБКИ, у должников может пострадать кредитная история, и взять кредит в любом банке будет уже не так просто. Просроченная задолженность может обернуться для граждан и другими неприятностями: обращением в суд о выдаче исполнительного документа, арестом имущества, банковских счетов, ограничением на выезд за пределы страны, запретом на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества, банкротством. Для передачи данных в Бюро получение согласия должника не требуется.