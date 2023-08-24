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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Тюменские повара готовы побить свой рекорд, сварив 1000 литров ухи на фестивале

Тюменские повара готовы побить свой рекорд, сварив 1000 литров ухи на фестивале

24 августа 2023, 09:31
Фото: 1MI
В прошлом году на фестивале «Уха-Царица» им понадобилось 10 котлов, в этом году планируют использовать 17.

Свои силы в приготовлении ухи будут пробовать участники из Тобольска и Заводоуковска. После приготовления попробовать уху могут все участники мероприятия.

Фестиваль в Тобольске начнется с карнавального шествия в тельняшках. В сценарии праздника будут выступления пиратов с музыкальными номерами, фанатам экстрима предложат прокатиться на болотоходах.

Для детей организуют мастер-классы, конкурсы, розыгрыши и удивят гигантскими «рыбными» раскрасками. Мероприятие стартует 2 сентября в 14:00 в Тобольске.

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#Тобольск#Фестиваль#Алексей Каримов#Ялуторовские повара#Уха-Царица#Карнавальное шествие
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