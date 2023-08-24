Тюменские повара готовы побить свой рекорд, сварив 1000 литров ухи на фестивале

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Свои силы в приготовлении ухи будут пробовать участники из Тобольска и Заводоуковска. После приготовления попробовать уху могут все участники мероприятия.
Фестиваль в Тобольске начнется с карнавального шествия в тельняшках. В сценарии праздника будут выступления пиратов с музыкальными номерами, фанатам экстрима предложат прокатиться на болотоходах.
Для детей организуют мастер-классы, конкурсы, розыгрыши и удивят гигантскими «рыбными» раскрасками. Мероприятие стартует 2 сентября в 14:00 в Тобольске.