Власти Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве с X5 Group

Posted 24 августа, 12:16
Published 24 августа, 12:16
Modified Сегодня, 00:57
Updated Сегодня, 00:57
Документ закрепляет партнёрские отношения по совместной работе, направленной на обеспечение условий для привлечения локальных производителей, представителей малого и среднего предпринимательства в сферу потребительского рынка Тюменской области. А также на содействие реализации инвестиционных проектов в сфере торговли, развитие социальной политики.
Первые магазины X5 Group открылись в Тюменской области в 2008 году, сейчас в регионе работают более 200 магазинов «Пятерочка», 12 супермаркетов «Перекресток» и 9 «жестких дискаунтеров» «Чижик». Их деятельность обеспечивает один распределительный центр, работающий не только на Тюменскую область, но и на ХМАО и ЯНАО.
«Правительство области в пределах своих полномочий будет поддерживать развитие розничной торговли, реализовывать меры государственной поддержки местных производителей и поставщиков для повышения эффективности их сотрудничества с торговыми сетями, стимулировать деловую активность в регионе, — пояснил губернатор.
Александр Моор напомнил, что X5 Group не только создает рабочие места для жителей региона, но и активно сотрудничает с местными производителями, принимая на реализацию их товары.