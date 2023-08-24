Власти Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве с X5 Group

Первые магазины X5 Group открылись в Тюменской области в 2008 году, сейчас в регионе работают более 200 магазинов «Пятерочка», 12 супермаркетов «Перекресток» и 9 «жестких дискаунтеров» «Чижик». Их деятельность обеспечивает один распределительный центр, работающий не только на Тюменскую область, но и на ХМАО и ЯНАО.