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Posted 24 августа, 12:16

Published 24 августа, 12:16

Modified Сегодня, 00:57

Updated Сегодня, 00:57

Власти Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве с X5 Group

Власти Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве с X5 Group

24 августа 2023, 12:16
Фото: 1MI
Соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и компанией X5 Group подписали глава региона Александр Моор и директор компании по взаимодействию с органами госвласти Станислав Богданов.

Документ закрепляет партнёрские отношения по совместной работе, направленной на обеспечение условий для привлечения локальных производителей, представителей малого и среднего предпринимательства в сферу потребительского рынка Тюменской области. А также на содействие реализации инвестиционных проектов в сфере торговли, развитие социальной политики.

Первые магазины X5 Group открылись в Тюменской области в 2008 году, сейчас в регионе работают более 200 магазинов «Пятерочка», 12 супермаркетов «Перекресток» и 9 «жестких дискаунтеров» «Чижик». Их деятельность обеспечивает один распределительный центр, работающий не только на Тюменскую область, но и на ХМАО и ЯНАО.

«Правительство области в пределах своих полномочий будет поддерживать развитие розничной торговли, реализовывать меры государственной поддержки местных производителей и поставщиков для повышения эффективности их сотрудничества с торговыми сетями, стимулировать деловую активность в регионе, — пояснил губернатор.

Александр Моор напомнил, что X5 Group не только создает рабочие места для жителей региона, но и активно сотрудничает с местными производителями, принимая на реализацию их товары.

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