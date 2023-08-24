В Тюменской области будет продолжена работа по развитию системы образования

В техникумах и колледжах за последние годы открыты 72 оснащенные современным оборудованием мастерские, а конкурс на обучение составляет шесть человек на место. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» уже 1 сентября стартует образовательный кластер в отрасли «Клиническая и профилактическая медицина» с участием медицинских колледжей и региональных медицинских центров. В 2024 году на основе взаимодействия профильных образовательных организаций и ведущих отраслевых предприятий будут созданы подобные кластеры в отраслях «Машиностроение» и «Дорожное строительство».