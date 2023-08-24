В Тюменской области будет продолжена работа по развитию системы образования

Posted 24 августа, 13:01
Published 24 августа, 13:01
Modified Сегодня, 01:10
Updated Сегодня, 01:10
По мнению губернатора, только система образования, только учителя и наставники могут своим профессиональным опытом и открытыми сердцами помочь детям и родителям в сложных вопросах воспитания.
Он рассказал, что по поручению президента России, Тюменская область закупила комплекты содержательно новых учебников по истории для десятых и одиннадцатых классов, сообщил глава региона.
«В деле воспитания уже в полной мере задействован потенциал Российского движения детей и молодежи. Недавно открыл свои двери тюменский региональный штаб „Движения первых“. Во всех школах есть центры детских инициатив. В мае начал работу тюменский филиал Федерального центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи на базе областного центра „Аванпост“. В области не первый год действуют три учебно-методических центра „Авангард“. Там ежегодно проходят сборы более пяти тысяч старшеклассников», — пояснил Александр Моор.
Также в своем выступлении губернатор подробно остановился на важной роли системы образования в подготовке кадров для региональной экономики.
«Тюменские техникумы, колледжи и вузы давно работают в прямом контакте с представителями реального производства. Наш стандарт — „кадры под ключ“. В рейтингах, отражающих интеграцию профессионального образования в экономику, мы в числе лучших регионов страны», — отметил глава региона.
В техникумах и колледжах за последние годы открыты 72 оснащенные современным оборудованием мастерские, а конкурс на обучение составляет шесть человек на место. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» уже 1 сентября стартует образовательный кластер в отрасли «Клиническая и профилактическая медицина» с участием медицинских колледжей и региональных медицинских центров. В 2024 году на основе взаимодействия профильных образовательных организаций и ведущих отраслевых предприятий будут созданы подобные кластеры в отраслях «Машиностроение» и «Дорожное строительство».
Развитие образовательной инфраструктуры в Тюменской области продолжается, подчеркнул Александр Моор. Прорывным проектом для науки, образования и экономики региона должен стать межуниверситетский кампус, который будет построен в Тюмени в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.
«Мы продолжим программу строительства в городах и селах школ и детских садов, их капитального ремонта, оснащения современным оборудованием. Только в 2023 году ко Дню знаний мы откроем семь таких объектов», — подчеркнул Александр Моор.