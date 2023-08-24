В Тюмени владелица пункта Wildberries прокляла свою сотрудницу

Такие условия труда быстро привели к проблемам со спиной. Девушке выписали уколы. Когда сотрудница сообщила владелице ПВЗ, что из-за условий труда больше не сможет работать, в ответ на нее посыпались проклятия и обещания, что она не получит зарплату, пока не найдет себе замену. И ее больная спина работодателя не волнует.