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В Тюмени владелица пункта Wildberries прокляла свою сотрудницу

В Тюмени владелица пункта Wildberries прокляла свою сотрудницу

24 августа 2023, 08:11
Фото: 1MI
Акт оккультизма произошел из-за жалоб работницы на боли в спине. Свою историю девушка рассказала в группе «Черный список работодателей Тюмени».
Сюжет
Тюмень

Свою историю, уже бывшая сотрудница пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, рассказала в группе «Черный список работодателей Тюмени» и прикрепила скриншоты с оскорблениями.

Девушка решила подзаработать в ПВЗ перед поступлением в университет, вот только условия труда и требования руководителя оказались не такими сказочными.

По словам девушки, ей обещали достойную зарплату, а по факту ее обложили штрафами. Она должна была выдавать заказы, но ее нагружали на полную, требуя быть уборщицей, кладовщиком, грузчиком. График работы обещали с 10 утра до 21 вечера, в реальности выходило с 8 до 22.

Такие условия труда быстро привели к проблемам со спиной. Девушке выписали уколы. Когда сотрудница сообщила владелице ПВЗ, что из-за условий труда больше не сможет работать, в ответ на нее посыпались проклятия и обещания, что она не получит зарплату, пока не найдет себе замену. И ее больная спина работодателя не волнует.

Жаль, что бальной системы оценки, как у маркетплейсов, нет у работодателей.

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#Тюмень#Работа#Условия труда#Зарплата#Штрафы#График работы#Алексей Каримов#Wildberries#Маркетплейс#Спина#Владелица
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