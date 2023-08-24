В Тюмени владелица пункта Wildberries прокляла свою сотрудницу

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Свою историю, уже бывшая сотрудница пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, рассказала в группе «Черный список работодателей Тюмени» и прикрепила скриншоты с оскорблениями.
Девушка решила подзаработать в ПВЗ перед поступлением в университет, вот только условия труда и требования руководителя оказались не такими сказочными.
По словам девушки, ей обещали достойную зарплату, а по факту ее обложили штрафами. Она должна была выдавать заказы, но ее нагружали на полную, требуя быть уборщицей, кладовщиком, грузчиком. График работы обещали с 10 утра до 21 вечера, в реальности выходило с 8 до 22.
Такие условия труда быстро привели к проблемам со спиной. Девушке выписали уколы. Когда сотрудница сообщила владелице ПВЗ, что из-за условий труда больше не сможет работать, в ответ на нее посыпались проклятия и обещания, что она не получит зарплату, пока не найдет себе замену. И ее больная спина работодателя не волнует.
Жаль, что бальной системы оценки, как у маркетплейсов, нет у работодателей.