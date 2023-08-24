В Тюмени продают однокомнатные квартиры уже по 17 млн рублей

В апреле «Наш город» сообщал, что в Тюмени всё больше предложений однокомнатных квартир за 10 млн рублей. Их продают в квартале «Европейский» (улица Муравленко), в доме на Николая Машарова. Обычно подобные помещения площадью от 46 до 100 «квадратов». В элитном доме на улице Щербакова, 2, однушку можно приобрести за 15 млн.