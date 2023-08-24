В Тюмени продают однокомнатные квартиры уже по 17 млн рублей

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Всего в здании 17 этажей, квартира без отделки (мебели здесь нет). Только кухня помещения занимает 46 квадратных метров, общая площадь пентхауса 124 м². Окна в квартире расположены по сторонам света восток-запад.
В апреле «Наш город» сообщал, что в Тюмени всё больше предложений однокомнатных квартир за 10 млн рублей. Их продают в квартале «Европейский» (улица Муравленко), в доме на Николая Машарова. Обычно подобные помещения площадью от 46 до 100 «квадратов». В элитном доме на улице Щербакова, 2, однушку можно приобрести за 15 млн.