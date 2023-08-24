nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В Тюмени продают однокомнатные квартиры уже по 17 млн рублей

В Тюмени продают однокомнатные квартиры уже по 17 млн рублей

24 августа 2023, 14:27
Фото: 1MI
В областной столице однокомнатный пентхаус продаётся за 17,9 млн рублей. Он расположен жилом комплекce неподалёку от ТИУ на улице 50 лет Октября.
Фото: Авито

Всего в здании 17 этажей, квартира без отделки (мебели здесь нет). Только кухня помещения занимает 46 квадратных метров, общая площадь пентхауса 124 м². Окна в квартире расположены по сторонам света восток-запад.

В апреле «Наш город» сообщал, что в Тюмени всё больше предложений однокомнатных квартир за 10 млн рублей. Их продают в квартале «Европейский» (улица Муравленко), в доме на Николая Машарова. Обычно подобные помещения площадью от 46 до 100 «квадратов». В элитном доме на улице Щербакова, 2, однушку можно приобрести за 15 млн.

В Тюмени двухкомнатные квартиры стоят уже 20 млн рублей
Узнать подробнее
#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Квартиры
Подпишитесь
Тюменский ученый назвал виновников загрязнения Туры: «Вода становится мертвой»
Сегодня, 05:31
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Вчера, 07:02
В Тюмени закрывается известный «максимовский» ресторан
Сегодня, 06:02
В Тюмени владелица пункта Wildberries прокляла свою сотрудницу
Сегодня, 08:11
Психолог назвала тюменцам ТОП-3 тем, которые никогда не стоит обсуждать с друзьями
Сегодня, 09:08
Деревню для мигрантов из Африки планируют построить в Тюменской области
Сегодня, 06:51