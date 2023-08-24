В Тюмени посмертно наградили орденами Мужества 10 военных

Популярный паблик «Демография Казахстана» подсчитал представителей этой нации, погибших в ходе СВО. Всего они насчитали почти две сотни бойцов, не вернувшихся с фронта. 10 из них — проживали в Тюменской области. Один из них — Ертас Жексибаев. 41-летний рядовой погиб 5 декабря 2022. За время прохождения службы был награжден тремя государственными наградами. Военный родился и вырос в Талицком районе. В 1998 году его призвали в армию. Проходил службу в Севастополе, в военно-морском флоте. После армии работал в Екатеринбурге. В 2022 году ушел добровольцем на фронт.