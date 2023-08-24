В Тюмени посмертно наградили орденами Мужества 10 военных

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
На мероприятии присутствовали ветераны, городские чиновники и руководители общественных организаций. Тюменцы погибли в ходе проведения специальной военной операции.
«Военный комиссар Ленинского и Восточного административных округов города Тюмени Алексей Викторович Репин передал ордена Мужества семьям», — сообщил в своём Telegram-канале Руслан Кухарук.
В ходе СВО погибли тюменцы: старшие лейтенанты Даниил Деев и Ринат Рафиков, сержант Александр Ефимов, младшие сержанты Григорий Демин, Александр Соколов, Максим Торопов, рядовые Сергей Ботаногов, Виктор Падин, Семен Тимофеев и Никита Ушаков.
Ранее сообщалось, что мама разыскивает тюменца Александра Осинцева, он пропал после того, как уехал в зону СВО. Последний раз 22-летний молодой человек выходил на связь 26 июля. Мама контрактника знает, что ее сына направили в Ростовскую область, около месяца о нём ничего неизвестно. Более того, уже 9 месяцев идут поиски пропавшего на СВО 25-летнего Владимира Межецкого. Он уехал в сентябре прошлого года, служил в подразделении «Сибирь». Через два месяца после отправки мужчина перестал отвечать на звонки.
Популярный паблик «Демография Казахстана» подсчитал представителей этой нации, погибших в ходе СВО. Всего они насчитали почти две сотни бойцов, не вернувшихся с фронта. 10 из них — проживали в Тюменской области. Один из них — Ертас Жексибаев. 41-летний рядовой погиб 5 декабря 2022. За время прохождения службы был награжден тремя государственными наградами. Военный родился и вырос в Талицком районе. В 1998 году его призвали в армию. Проходил службу в Севастополе, в военно-морском флоте. После армии работал в Екатеринбурге. В 2022 году ушел добровольцем на фронт.