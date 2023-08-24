В Тюмени ожидаются ливни и сильный ветер

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
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Updated Сегодня, 10:55
С 28 августа и по 2 сентября погода в Тюмени испортится. В понедельник и среду возможны ливни, выпадет до 10 мм осадков. Скорость северного ветра увеличится до 6-10 метров в секунду. Заморозков не ожидается, ночью до + 9 градусов, днём температура воздуха составит от + 16 до + 18.
Ранее «Наш город» сообщал, что верховья реки Туры берет начало в Свердловской области, там же находится две трети течения водной артерии. Река проходит мимо предприятий, которые загрязняют её стоками.