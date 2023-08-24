В Тюмени ожидаются ливни и сильный ветер

С 28 августа и по 2 сентября погода в Тюмени испортится. В понедельник и среду возможны ливни, выпадет до 10 мм осадков. Скорость северного ветра увеличится до 6-10 метров в секунду. Заморозков не ожидается, ночью до + 9 градусов, днём температура воздуха составит от + 16 до + 18.