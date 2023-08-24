nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Тюмени ожидаются ливни и сильный ветер

В Тюмени ожидаются ливни и сильный ветер

24 августа 2023, 10:55
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют в областной столице пасмурную погоду. Всю следующую неделю в городе будут идти дожди.

С 28 августа и по 2 сентября погода в Тюмени испортится. В понедельник и среду возможны ливни, выпадет до 10 мм осадков. Скорость северного ветра увеличится до 6-10 метров в секунду. Заморозков не ожидается, ночью до + 9 градусов, днём температура воздуха составит от + 16 до + 18.

Ранее «Наш город» сообщал, что верховья реки Туры берет начало в Свердловской области, там же находится две трети течения водной артерии. Река проходит мимо предприятий, которые загрязняют её стоками.

Ученые нашли решение для обмелевшей Туры: властям не понравится
Узнать подробнее
#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Погода в Тюмени
Подпишитесь
Тюменский ученый назвал виновников загрязнения Туры: «Вода становится мертвой»
Сегодня, 05:31
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Вчера, 07:02
В Тюмени закрывается известный «максимовский» ресторан
Сегодня, 06:02
В Тюмени владелица пункта Wildberries прокляла свою сотрудницу
Сегодня, 08:11
Психолог назвала тюменцам ТОП-3 тем, которые никогда не стоит обсуждать с друзьями
Сегодня, 09:08
Деревню для мигрантов из Африки планируют построить в Тюменской области
Сегодня, 06:51