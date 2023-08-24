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Осудили тюменца, протаранившего авто, в котором находилась его супруга

Осудили тюменца, протаранившего авто, в котором находилась его супруга

24 августа 2023, 07:28
Фото: ГИБДД
Дмитрия Ширяева, устроившего в мае этого года смертельное ДТП на улице Камчатской, приговорили к 10 годам колонии общего режима. Такое решение вынес сегодня Ленинский районный суд.
Сюжет
Тюмень

44-летнего мужчину признали виновным по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По данным расследования, вечером 18 мая супруга Ширяева уехала с детьми к своей матери и сообщила мужу, что домой в этот день не вернется. Однако Ширяеву такая ситуация не понравилась — он решил приехать к теще и забрать ее.

Подъехав к дому матери супруги он увидел едущий по встречной полосе автомобиль Lada Granta, на переднем пассажирском сидении которого сидела его жена. Ширяев попытался перегородить дорогу, но водитель отечественной легковушки его объехал. Разгневанный супруг развернулся и поехал за ними.

Двигаясь со скоростью около 90 км/ч по улице Камчатской Ширяев выехал на полосу встречного движения и врезался Lada Granta. От удара отечественный авто отбросило в стену нежилого строения. В аварии погибли два человека — 36-летний водитель Lada и жена Ширяева. Виновник ДТП с места аварии скрылся.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил тюменца к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 10 месяцев лишил его права управления транспортными средствами.

Известны подробности смертельного ДТП на Камчатской. В аварии погибли двое
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в среду вечером на улице Домостроителей произошло ДТП с участием автобуса. Травмы получили 10 человек.

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