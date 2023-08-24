Осудили тюменца, протаранившего авто, в котором находилась его супруга

44-летнего мужчину признали виновным по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По данным расследования, вечером 18 мая супруга Ширяева уехала с детьми к своей матери и сообщила мужу, что домой в этот день не вернется. Однако Ширяеву такая ситуация не понравилась — он решил приехать к теще и забрать ее.