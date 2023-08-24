В Тюмени налоговая банкротит компанию выполнившую сотни госконтрактов

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В картотеке арбитражных дел зарегистрировано дело А70-18207/2023, истец МИФНС №14 по Тюменской области.
По данным СБИС, с 2019 года организация заключила более 300 госконтрактов с детсадами и социальными структурами в ХМАО. Компания зарегистрирована в Тюмени на улице Бабарынка. За 2021 год прибыль организации составила 15 млн рублей. В настоящий момент компания имеет задолженность в размере семи миллионов.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская налоговая инспекция банкротит строительную компанию «Уралкомплектстрой». Организация уже год не платит налоги.