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В Тюмени налоговая банкротит компанию выполнившую сотни госконтрактов

В Тюмени налоговая банкротит компанию выполнившую сотни госконтрактов

24 августа 2023, 10:21
Фото: 1MI
Тюменские налоговики банкротят компанию ООО «Мобильный мир». Она уже 8 лет является одним из ключевых поставщиков коммунальных ресурсов в бюджетные учреждения.

В картотеке арбитражных дел зарегистрировано дело А70-18207/2023, истец МИФНС №14 по Тюменской области.

По данным СБИС, с 2019 года организация заключила более 300 госконтрактов с детсадами и социальными структурами в ХМАО. Компания зарегистрирована в Тюмени на улице Бабарынка. За 2021 год прибыль организации составила 15 млн рублей. В настоящий момент компания имеет задолженность в размере семи миллионов.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская налоговая инспекция банкротит строительную компанию «Уралкомплектстрой». Организация уже год не платит налоги.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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