В Тюмени налоговая банкротит компанию выполнившую сотни госконтрактов

По данным СБИС, с 2019 года организация заключила более 300 госконтрактов с детсадами и социальными структурами в ХМАО. Компания зарегистрирована в Тюмени на улице Бабарынка. За 2021 год прибыль организации составила 15 млн рублей. В настоящий момент компания имеет задолженность в размере семи миллионов.