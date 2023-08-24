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В Тюмени начнут восстанавливать станцию «Тура», откуда была выслана семья Николая II

В Тюмени начнут восстанавливать станцию «Тура», откуда была выслана семья Николая II

24 августа 2023, 07:41
Фото: 1MI
Работы по ремонту и реставрации исторического памятника, построенного в 1885 году, направлены на продление срока службы.
Фото: Фото пресс-службы комитета культурного наследия Тюменской области; автор неизвестен

Тюменские власти решились на реставрацию одной из достопримечательностей города — деревянного одноэтажного здания, известное как Станция «Тура» и «Место временного пребывания Д. И. Менделеева в 1899 году». Именно с этой станции была выслана семья последнего российского царя Николая II.

По информации пресс-службы Комитета культурного наследия Тюменской области, работы по реставрации будут проведены за счет частных инвестици. В настоящее время получено разрешение на разработку проектно-сметной документации для проведения работ, чтобы сохранить объект культурного наследия.

— Будущие ремонтно-реставрационные работы призваны продлить жизнь памятника 1885 года постройки. Предварительная разработка научно-проектной документации является мерой для обеспечения сохранности исторических элементов здания — она гарантирует сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, — уточнили специалисты.

Также, согласно историческим записям, в этом здании останавливался российский ученый Дмитрий Менделеев летом 1899 года.

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#Ремонт#История#Архитектура#Реставрация#Алексей Каримов#Восстановление#Станция Тура#Николай II#Достопримечательность#Дмитрий Менделеев
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