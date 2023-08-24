В Тюмени начнут восстанавливать станцию «Тура», откуда была выслана семья Николая II

Тюменские власти решились на реставрацию одной из достопримечательностей города — деревянного одноэтажного здания, известное как Станция «Тура» и «Место временного пребывания Д. И. Менделеева в 1899 году». Именно с этой станции была выслана семья последнего российского царя Николая II.