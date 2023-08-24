В Тюмени начнут восстанавливать станцию «Тура», откуда была выслана семья Николая II

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Тюменские власти решились на реставрацию одной из достопримечательностей города — деревянного одноэтажного здания, известное как Станция «Тура» и «Место временного пребывания Д. И. Менделеева в 1899 году». Именно с этой станции была выслана семья последнего российского царя Николая II.
По информации пресс-службы Комитета культурного наследия Тюменской области, работы по реставрации будут проведены за счет частных инвестици. В настоящее время получено разрешение на разработку проектно-сметной документации для проведения работ, чтобы сохранить объект культурного наследия.
— Будущие ремонтно-реставрационные работы призваны продлить жизнь памятника 1885 года постройки. Предварительная разработка научно-проектной документации является мерой для обеспечения сохранности исторических элементов здания — она гарантирует сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, — уточнили специалисты.
Также, согласно историческим записям, в этом здании останавливался российский ученый Дмитрий Менделеев летом 1899 года.