nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Тюмени меняется схема движения автобусов № 120к

В Тюмени меняется схема движения автобусов № 120к

24 августа 2023, 11:07
Фото: 1MI
Со следующего месяца схема движения маршрута регулярных перевозок № 120к изменится. В него включат одну остановку.
«С 1 сентября 2023 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 120к „СК „Здоровье“ — „Большое Царево-3“ включается остановочный пункт „Царево“ в прямом и обратном направлениях», — сообщает «Тюменьгортранс».

Читатели «Нашего города» с недоверием смотрят на заявления о разработке скоростной сети автобусов. В Тюмени для этого нет дорог и другой инфраструктуры. Обещание прозвучало на пресс-конференции 14 августа. Власти отметили, что в решении опроса транспортной доступности микрорайонов «есть альтернатива — скоростная связка автобусов по типу метро». Жители Тюмени сомневаются, что подобное удастся сделать в городе.

В Тюмени изменится схема движения автобуса №96
Узнать подробнее
#Общество#Александр Мязин#Автобусы#Тюменцы
Подпишитесь
Тюменский ученый назвал виновников загрязнения Туры: «Вода становится мертвой»
Сегодня, 05:31
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Вчера, 07:02
В Тюмени закрывается известный «максимовский» ресторан
Сегодня, 06:02
В Тюмени владелица пункта Wildberries прокляла свою сотрудницу
Сегодня, 08:11
Психолог назвала тюменцам ТОП-3 тем, которые никогда не стоит обсуждать с друзьями
Сегодня, 09:08
Деревню для мигрантов из Африки планируют построить в Тюменской области
Сегодня, 06:51