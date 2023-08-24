В Тюмени меняется схема движения автобусов № 120к

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
«С 1 сентября 2023 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 120к „СК „Здоровье“ — „Большое Царево-3“ включается остановочный пункт „Царево“ в прямом и обратном направлениях», — сообщает «Тюменьгортранс».
Читатели «Нашего города» с недоверием смотрят на заявления о разработке скоростной сети автобусов. В Тюмени для этого нет дорог и другой инфраструктуры. Обещание прозвучало на пресс-конференции 14 августа. Власти отметили, что в решении опроса транспортной доступности микрорайонов «есть альтернатива — скоростная связка автобусов по типу метро». Жители Тюмени сомневаются, что подобное удастся сделать в городе.