В Тюмени меняется схема движения автобусов № 120к

Читатели «Нашего города» с недоверием смотрят на заявления о разработке скоростной сети автобусов. В Тюмени для этого нет дорог и другой инфраструктуры. Обещание прозвучало на пресс-конференции 14 августа. Власти отметили, что в решении опроса транспортной доступности микрорайонов «есть альтернатива — скоростная связка автобусов по типу метро». Жители Тюмени сомневаются, что подобное удастся сделать в городе.