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В РЭО рассказали о подключении крымских мусоровозов к АИС «АПРО»

В РЭО рассказали о подключении крымских мусоровозов к АИС «АПРО»

24 августа 2023, 09:52
Фото: 1MI
325 работающих в Крыму спецмашин, перевозящих ТКО, подключены к автоматизированной информационной системе «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «АПРО»). Она была создана силами РЭО и компании «Большая Тройка» для контроля передвижения мусоровозов.

С помощью данной системы можно в реальном времени отслеживать перемещение спецмашин. Также линейные операторы получают данные о невыходе транспорта на маршрут, превышении скорости движения или о пропуске точек маршрута, пишет 56orb.ru.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул беспрецедентный уровень прозрачности в сфере обращения с ТКО, обеспечиваемый этой системой. По его словам, именно автоматизация всей деятельности региональных операторов поможет достигнуть целевых показателей нацпроекта «Экология» и сформировать комплексную систему по обращению с ТКО в России.

В свою очередь, заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров напомнил о том, что современные технологии помогают выявлять проблемы на всех уровнях, начиная с каждого отходообразователя, и успешно их решать.

Эксперты рассказали, что АИС «АПРО» — это начальный этап внедрения полного контроля за процессами по обращению с отходами в Крыму. Доступ к программному обеспечению системы реализуется в рамках договора с компанией «Крымэкоресурсы».

На данном этапе система запущена в четырёх регионах — в Крыму, Ставрополье, Нижегородской и Московской областях. Полученный в ходе работы АИС «АПРО» опыт будет масштабирован на другие регионы Российской Федерации.

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