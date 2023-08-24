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В Банке ДОМ. РФ оформили первый в России ипотечный кредит по QR-коду

В Банке ДОМ. РФ оформили первый в России ипотечный кредит по QR-коду

24 августа 2023, 10:27
Фото: Банк ДОМ.РФ
Первый в Российской Федерации ипотечный кредит по QR-коду был оформлен в Банке ДОМ.РФ семьей из Тюмени.

Сделка проводилась без заполнения анкеты и предоставления пакета документов. Клиент отсканировал автоматически сформированный QR-код в личном кабинете партнера и через несколько минут получил комплексное решение банка по всем действующим программам ипотечного кредитования.

Семья с двумя детьми из Тюмени потратила кредитные средства в размере 6 миллионов рублей на приобретение квартиры в новостройке по программе «Семейная ипотека» Банка ДОМ.РФ. Кредитная документация была подписана в офисе партнера банка. По желанию клиента в онлайн-формате можно провести все процедуры по оформлению ипотеки — от подписания документации до выпуска закладной и регистрации сделки в Росреестре.

«По сути, мы свели весь клиентский путь к сканированию QR-кода. Заемщики не предоставляют никаких документов, все данные поступают в банк в момент подачи заявки из его цифрового профиля. Наши клиенты оценили технологию, за неполную неделю с момента запуска получено более 300 заявок, ожидаем, что в таком формате будет заключаться примерно половина ипотечных сделок», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

По объему спроса на оформление ипотечного кредита по QR-коду лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тюменская область.

Эксперт отметил, что партнеры банка также оценили новую технологию, отметив, что она позволяет экономить время, оптимизировать бизнес-процессы и сокращать расходы при оформлении сделок с недвижимостью. Сейчас к личному кабинету уже присоединились свыше двухсот партнеров Банка ДОМ.РФ. До конца года планируют присоединить еще полторы тысячи компаний по всей Российской Федерации.

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