В Банке ДОМ. РФ оформили первый в России ипотечный кредит по QR-коду

Семья с двумя детьми из Тюмени потратила кредитные средства в размере 6 миллионов рублей на приобретение квартиры в новостройке по программе «Семейная ипотека» Банка ДОМ.РФ. Кредитная документация была подписана в офисе партнера банка. По желанию клиента в онлайн-формате можно провести все процедуры по оформлению ипотеки — от подписания документации до выпуска закладной и регистрации сделки в Росреестре.