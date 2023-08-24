УСТЭК использует безопасный краситель для проверки системы на герметичность

Реагент добавят в сетевую воду, циркулирующую в трубопроводах тепловых сетей, которая не используется для нужд горячего водоснабжения. Однако, если во время испытаний в кранах появится вода зелёного цвета, то жителям необходимо незамедлительно обратиться в контакт-центр АО «УСТЭК» по телефону +7 (3452) 38-62-00.