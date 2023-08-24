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УСТЭК использует безопасный краситель для проверки системы на герметичность

УСТЭК использует безопасный краситель для проверки системы на герметичность

24 августа 2023, 16:25
Фото: УСТЭК
Проверка на герметичность системы теплоснабжения начнется 29 августа и продлится до 13 сентября. В теплоноситель будет добавлен органический краситель «Уранин А», имеющий яркий зелёный цвет с флуоресцентным эффектом.

Это поможет выявить повреждения и неисправности как на тепловых сетях, так и на внутридомовых коммуникациях. Данный реагент широко используется в различных отраслях промышленности, признан абсолютно безопасным для человека и окружающей среды.

Проверяться будут тепловые сети и внутридомовые системы, подключенные от котельных № 19 по ул. Ершова, 19; № 20 по ул. Кулибина, 108 стр. 1; № 24 по ул. Маршала Захарова, 5 стр. 1., которые являются источниками тепловой энергии для 251 жилого дома и 9 социальных объектов.

Реагент добавят в сетевую воду, циркулирующую в трубопроводах тепловых сетей, которая не используется для нужд горячего водоснабжения. Однако, если во время испытаний в кранах появится вода зелёного цвета, то жителям необходимо незамедлительно обратиться в контакт-центр АО «УСТЭК» по телефону +7 (3452) 38-62-00.

АО «УСТЭК» напоминает, что попадание сетевой воды в организм недопустимо, в том числе такую воду нельзя использовать для приготовления пищи и кормления животных.

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