Тюменцам с инвалидностью помогают трудоустроиться службы занятости

В качестве примера ведомство рассказало историю братьев Эдуарда и Романа из Тобольска. Оба имеют ограничения по здоровья, при этом занимаются спортом и в целом стараются жить полноценной жизнью. В кадровый центр они обратились после того, как получив дипломы о среднем профобразовании, не смогли самостоятельно трудоустроиться.