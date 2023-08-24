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Posted 24 августа, 13:41

Published 24 августа, 13:41

Modified Сегодня, 00:50

Updated Сегодня, 00:50

Тюменцам с инвалидностью помогают трудоустроиться службы занятости

Тюменцам с инвалидностью помогают трудоустроиться службы занятости

24 августа 2023, 13:41
Фото: 1MI
С начала года с помощью службы занятости населения Тюменской области было трудоустроено порядка 60% обратившихся за содействием инвалидов. Об этом накануне рассказали в региональном дептруда.

С начала текущего года с помощью службы занятости населения Тюменской области было трудоустроено порядка 60% обратившихся за содействием инвалидов.

В качестве примера ведомство рассказало историю братьев Эдуарда и Романа из Тобольска. Оба имеют ограничения по здоровья, при этом занимаются спортом и в целом стараются жить полноценной жизнью. В кадровый центр они обратились после того, как получив дипломы о среднем профобразовании, не смогли самостоятельно трудоустроиться.

После тщательного анализа вакансий в кадровом центре было проведено первичное собеседование. Из нескольких предложенных профессий братья выбрали работу бетонщиками, несмотря на отсутствие опыта. После успешного собеседования братья приступили к работе бетонщиками второго разряда в Филиале «Мостострой 11» — «ТФ Мостоотряд 87».

Отметим, поддержка инвалидов, особенно молодых, — один из приоритетов в деятельности правительства региона и органов исполнительной власти Тюменской области. Так, в 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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