Тюменцам с инвалидностью помогают трудоустроиться службы занятости

Posted 24 августа, 13:41
Published 24 августа, 13:41
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Updated Сегодня, 00:50
С начала текущего года с помощью службы занятости населения Тюменской области было трудоустроено порядка 60% обратившихся за содействием инвалидов.
В качестве примера ведомство рассказало историю братьев Эдуарда и Романа из Тобольска. Оба имеют ограничения по здоровья, при этом занимаются спортом и в целом стараются жить полноценной жизнью. В кадровый центр они обратились после того, как получив дипломы о среднем профобразовании, не смогли самостоятельно трудоустроиться.
После тщательного анализа вакансий в кадровом центре было проведено первичное собеседование. Из нескольких предложенных профессий братья выбрали работу бетонщиками, несмотря на отсутствие опыта. После успешного собеседования братья приступили к работе бетонщиками второго разряда в Филиале «Мостострой 11» — «ТФ Мостоотряд 87».
Отметим, поддержка инвалидов, особенно молодых, — один из приоритетов в деятельности правительства региона и органов исполнительной власти Тюменской области. Так, в 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья.