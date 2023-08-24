Тюменский ученый назвал виновников загрязнения Туры: «Вода становится мертвой»

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Верховья реки Туры, которая является основным источником питьевой воды для жителей Тюмени, берет начало в Свердловской области, там же находится две трети течения водной артерии. Река проходит мимо предприятий, которые являются основным источником загрязнения, считает Виталий Хорошавин.
«В Свердловской области находятся довольно крупные металлургические предприятия, например, в городах Нижний Тагил, Верхотурье, Кушва, других городах. Их предприятия являются источником тяжелых металлов, меди. В Туринске есть целлюлозно-бумажный завод, он тоже дает довольно много органики в Туру», — поделился ученый.
По словам Хорошавина, органические вещества с целлюлозно-бумажного комбината при попадании в реку забирают кислород, происходит окисление, и вода «тухнет». При этом из-за критически-низкого уровня реки не происходит самоочищения воды.
«Если вода не обогащается кислородом, она становится мертвой. А чем ниже уровень воды, тем меньше самоочищающейся способности. Она тянет за собой повышение концентрации загрязняющих веществ. Их могут сбрасывать столько же сколько и раньше, но за счет того, что самого объема воды меньше, концентрация гораздо выше. При низком уровне реки вода не справляется с таким объемом», — подчеркнул Хорошавин.
Ранее «Наш город» писал, что после половодья в 70-х годах, оказалось подтоплено хранилище мышьяка. До сих пор его концентрация в донных отложениях реки остается высокой. Сейчас купание в обмелевшей Туре смертельно опасно.