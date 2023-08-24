Тюменским бойцам на передовую отправили новую пилораму

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Власти города отправили тюменским бойцам на передовую новую пилораму. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, подарок получили военнослужащие из подразделения «Тобол».
В ведомстве отметили, что деревообрабатывающий станок поможет в оборудовании позиций и блиндажей.
Еще военнослужащие из Тюменской области получили от властей города 14 колес для техники. Боец подразделения «Тобол» поблагодарил главу региона и общественную организацию за полученную пилораму.
— Большое спасибо жителям, Губернатору, общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области. Вместе мы победим! , — сообщил военнослужащий.
Власти города напоминают, что в регионе проходит акция «100 миллионов для Победы». В рамках акции горожане, желающие материально поддержать бойцов, могут перевести для них любую сумму. Перевод может осуществить, как физическое, так и юридическое лицо.
Ранее портал «Nashgorod.ru» показывал, как бойцы «Тобола» обустроили быт на передовой. На видео можно посмотреть, как военнослужащие, буквально в полевых условиях, построили баню и душевую.