nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Тюменские военнослужащие поблагодарили местных властей за предоставленную в их пользование пилораму

Тюменским бойцам на передовую отправили новую пилораму

24 августа 2023, 03:22
Фото: 1MI
Тюменские военнослужащие поблагодарили местных властей за предоставленную в их пользование пилораму
Тюменским бойцам отправили в зону СВО новую пилораму. Подарок поможет военнослужащим в оборудовании блиндажей.
Сюжет
Тюмень

Власти города отправили тюменским бойцам на передовую новую пилораму. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, подарок получили военнослужащие из подразделения «Тобол».

В ведомстве отметили, что деревообрабатывающий станок поможет в оборудовании позиций и блиндажей.

Видео: Информационный центр правительства ТО

Еще военнослужащие из Тюменской области получили от властей города 14 колес для техники. Боец подразделения «Тобол» поблагодарил главу региона и общественную организацию за полученную пилораму.

— Большое спасибо жителям, Губернатору, общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области. Вместе мы победим! , — сообщил военнослужащий.

Власти города напоминают, что в регионе проходит акция «100 миллионов для Победы». В рамках акции горожане, желающие материально поддержать бойцов, могут перевести для них любую сумму. Перевод может осуществить, как физическое, так и юридическое лицо.

В Тюмени похоронят бойцов, подорвавшихся в «Урале» на мине в зоне СВО
Узнать подробнее

Ранее портал «Nashgorod.ru» показывал, как бойцы «Тобола» обустроили быт на передовой. На видео можно посмотреть, как военнослужащие, буквально в полевых условиях, построили баню и душевую.

#Общество#Видео#Тюмень#Правительство области#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Война#Бойцы#СВО#Анастасия Ильина#Участники СВО
Подпишитесь
В тюменской гимназии перед учебным годом уволились сразу больше десяти учителей
Вчера, 09:10
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Вчера, 07:02
«Рост 176, вес всего 45»: тюменская модель рассказала о своей страшной болезни
Вчера, 07:07
Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?
Вчера, 01:00
Умер легендарный итальянский певец, любивший Тюмень больше, чем Москву
Вчера, 09:02
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 24 августа
Сегодня, 02:25