Тюменских таксистов не заставят перекрашивать машины из-за нового закона

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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«В Тюменской области никаких дополнительных требований к транспорту в такси (цвет, класс и т. д.) не вводится», — пояснили в ГУС Тюменской области.
По данным ведомства, требования коснутся лишь внесения данных об автомобилях, осуществляющих перевозу пассажиров, в региональный реестр перевозчиков легковыми такси, региональный реестр легковых такси (перечень транспортных средств, допущенных к пассажирским перевозкам такси) и региональный реестр служб заказа такси (перечень агрегаторов). Во всех автомобилях будут размещены QR-коды с информацией из трех реестров.
В ГУС напомнили, что к управлению такси не допустят лиц, имеющих более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, непогашенную судимость за средние и тяжкие преступления. Получение разрешения на предоставление услуг — бесплатно (ранее — 2 тысячи рублей). Все разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, выданные до 1 сентября, будут действовать до окончания срока их действия.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские таксисты из-за нового закона намерены уйти на рынок нелегальных пассажироперевозок. Владельцы таксопарков прогнозируют увеличение цен на услуги такси до 30%.