Тюменских таксистов не заставят перекрашивать машины из-за нового закона

В ГУС напомнили, что к управлению такси не допустят лиц, имеющих более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, непогашенную судимость за средние и тяжкие преступления. Получение разрешения на предоставление услуг — бесплатно (ранее — 2 тысячи рублей). Все разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, выданные до 1 сентября, будут действовать до окончания срока их действия.