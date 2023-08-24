Тюменские вузы приняли на бюджет более 100 детей участников СВО

Отметим, в конце прошлого президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО, а также героев России и обладателей орденов Мужества смогут учиться в вузах по квоте. Квоту каждый вуз устанавливает ежегодно. Ее размер должен составлять не менее 10% от всех мест для зачисления, пишет РБК Тюмень.