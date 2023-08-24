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Тюменские вузы приняли на бюджет более 100 детей участников СВО

Тюменские вузы приняли на бюджет более 100 детей участников СВО

24 августа 2023, 05:35
Фото: 2 ГИС
107 детей участников специальной военной операции поступили в этом году в вузы Тюменской области по квоте. Большая часть, 47 человек, будут учиться в Тюменском государственном университете.
Сюжет
Тюмень

В Тюменском индустриальном университете на бюджет по квоте были приняты 33 человека, хотя вуз предлагал 272 места. В Тюменском государственном медицинском университете (ТГМУ) квота составила 63 места, в университет подали 43 заявления, на бюджет зачислили 20 человек.

В Тюменском государственном институте культуры была представлена самая маленькая квота — 23 места и 7 заявлений на направление подготовки «Социально-культурная деятельность» и специальность «Графика».

Отметим, в конце прошлого президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО, а также героев России и обладателей орденов Мужества смогут учиться в вузах по квоте. Квоту каждый вуз устанавливает ежегодно. Ее размер должен составлять не менее 10% от всех мест для зачисления, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что студентам ТюмГУ не хватает мест в общежитиях. Дефицит составляет 1 к 3. В госуниверситете данную проблему пока частично решают с помощью аренды места для студентов в общежитиях других вузов. В вузе надеются, что в будущем данную проблему решит студенческий кампус мирового уровня.

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