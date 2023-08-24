Тюменская «дочка» «Роснефти» заплатит более 100 миллионов рублей за разлив нефти

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В 2021 году там произошла разгерметизация нефтепровода — нефть растеклась по площади 12 гектаров. Была уничтожена вся флора и фауна на данной территорию Росприроднадзор тогда зафиксировал превышение хлорид-ионов в 133 раза, нефтепродуктов в 63 раза, сульфат-ионов в 7 раз.
Выплачивать ущерб добровольно дочка «Роснефти» отказалась, поэтому Росприроднадзор подал в суд и потребовал 140 миллионов. Компания должна создать план по восстановлению и привести почву в порядок. На это уйдет, по меньшей мере, пять лет, передает тг-канал Ural Mash.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году у «РН-Уватнефтегаз» произошло ЧП на трубопроводе. факт попадания нефтесодержащей жидкости в почву выявила природоохранная прокуратура. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.