Тюменская «дочка» «Роснефти» заплатит более 100 миллионов рублей за разлив нефти

В 2021 году там произошла разгерметизация нефтепровода — нефть растеклась по площади 12 гектаров. Была уничтожена вся флора и фауна на данной территорию Росприроднадзор тогда зафиксировал превышение хлорид-ионов в 133 раза, нефтепродуктов в 63 раза, сульфат-ионов в 7 раз.