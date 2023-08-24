nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Тюменская «дочка» «Роснефти» заплатит более 100 миллионов рублей за разлив нефти

Тюменская «дочка» «Роснефти» заплатит более 100 миллионов рублей за разлив нефти

24 августа 2023, 05:19
140 миллионов рублей выплатит компания «Роснефть-Уватнефтегаз» за ЧП, произошедшее два года назад на Тямкинском месторождении (Уватский район).
Сюжет
Тюмень

В 2021 году там произошла разгерметизация нефтепровода — нефть растеклась по площади 12 гектаров. Была уничтожена вся флора и фауна на данной территорию Росприроднадзор тогда зафиксировал превышение хлорид-ионов в 133 раза, нефтепродуктов в 63 раза, сульфат-ионов в 7 раз.

Выплачивать ущерб добровольно дочка «Роснефти» отказалась, поэтому Росприроднадзор подал в суд и потребовал 140 миллионов. Компания должна создать план по восстановлению и привести почву в порядок. На это уйдет, по меньшей мере, пять лет, передает тг-канал Ural Mash.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году у «РН-Уватнефтегаз» произошло ЧП на трубопроводе. факт попадания нефтесодержащей жидкости в почву выявила природоохранная прокуратура. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Читайте также:
Тюмень вошла топ-10 рейтинга конкурентоспособности школ РоссииЖительница Ишима обвинила врачей в смерти своей 49-летней материКолонии в Тюменской области срочно нужны надзиратели
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Нефть#Разлив нефти#РН-Уватнефтегаз
Подпишитесь
В тюменской гимназии перед учебным годом уволились сразу больше десяти учителей
Вчера, 09:10
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Вчера, 07:02
Тюменский ученый назвал виновников загрязнения Туры: «Вода становится мертвой»
Сегодня, 05:31
Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?
Вчера, 01:00
Умер легендарный итальянский певец, любивший Тюмень больше, чем Москву
Вчера, 09:02
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 24 августа
Сегодня, 02:25