Тюменская дачница попала в реанимацию из-за укуса насекомого

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Ишимская дачница работала на огороде, когда почувствовала сильную и резкую боль в пояснице. 57-летняя женщина не знала, какое насекомое ее укусило. Муж помог тюменке извлечь жало. Через несколько минут женщина почувствовала, что ей становится плохо.
У нее начался зуд в ладонях, который перешел на стопы, тело. Затем появилась сыпь, начало гореть все тело. Сознание дачницы стало мутным. Муж сразу же повез тюменку в больницу. Отек нарастал с такой большой силой, что, добравшись до врачей, женщина едва могла говорить.
— Пчелки меня и раньше кусали, но чтобы с такими последствиями впервые, — рассказывает женщина. –У меня сильно колотилось сердце, заложило уши, не хватало дыхания, состояние было такое, как будто я находилась в кустах крапивы. Мне повезло, что рядом был супруг, иначе бы мне никто не помог, — рассказала тюменка.
Медицинские работники увидели, что у тюменки анафилактический шок. Экстренно ее отправили в отделение реанимации, здесь ввели адреналин и гормоны. Сутки женщина провела под наблюдением врачей, затем ее перевели в терапевтическое отделение. Врачи сообщают, что сейчас здоровью тюменки ничего не угрожает.