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Тюменская дачница чуть не умерла от укуса насекомого

Тюменская дачница попала в реанимацию из-за укуса насекомого

24 августа 2023, 02:59
Тюменская дачница чуть не умерла от укуса насекомого
Женщина работала на огороде, когда почувствовала сильную боль в пояснице. Точно она не знала, какое насекомое ее укусило. Но боль нарастала, появились и другие симптомы, и мужу пришлось срочно везти дачницу в больницу.
Сюжет
Тюмень

Ишимская дачница работала на огороде, когда почувствовала сильную и резкую боль в пояснице. 57-летняя женщина не знала, какое насекомое ее укусило. Муж помог тюменке извлечь жало. Через несколько минут женщина почувствовала, что ей становится плохо.

У нее начался зуд в ладонях, который перешел на стопы, тело. Затем появилась сыпь, начало гореть все тело. Сознание дачницы стало мутным. Муж сразу же повез тюменку в больницу. Отек нарастал с такой большой силой, что, добравшись до врачей, женщина едва могла говорить.

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— Пчелки меня и раньше кусали, но чтобы с такими последствиями впервые, — рассказывает женщина. –У меня сильно колотилось сердце, заложило уши, не хватало дыхания, состояние было такое, как будто я находилась в кустах крапивы. Мне повезло, что рядом был супруг, иначе бы мне никто не помог, — рассказала тюменка.

Медицинские работники увидели, что у тюменки анафилактический шок. Экстренно ее отправили в отделение реанимации, здесь ввели адреналин и гормоны. Сутки женщина провела под наблюдением врачей, затем ее перевели в терапевтическое отделение. Врачи сообщают, что сейчас здоровью тюменки ничего не угрожает.

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