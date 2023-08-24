Тюменская дачница попала в реанимацию из-за укуса насекомого

Медицинские работники увидели, что у тюменки анафилактический шок. Экстренно ее отправили в отделение реанимации, здесь ввели адреналин и гормоны. Сутки женщина провела под наблюдением врачей, затем ее перевели в терапевтическое отделение. Врачи сообщают, что сейчас здоровью тюменки ничего не угрожает.